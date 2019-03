Lire et faire lire : rencontres intergénérationnelles pour développer le goût de la lecture chez les jeunes à Varennes

Fière de ses nominations de Municipalité amie des aînés et Municipalité amie des enfants, la Ville de Varennes annonce une nouvelle initiative pour favoriser l’épanouissement et la réussite des jeunes ainsi que le vieillissement actif. À cet effet, le conseil municipal et le personnel de la bibliothèque sont heureux de mettre sur pied une antenne locale de l’association Lire et faire lire.

Créé au Québec en 2002, Lire et faire lire permet aujourd’hui à 10 000 enfants et à 1 250 aînés bénévoles-lecteurs de vivre des moments de lecture en voyageant au coeur de la littérature jeunesse. Des bénévoles de plus de cinquante ans se rendent dans un service de garde éducatif ou dans une école primaire pour lire des histoires aux jeunes réunis en groupe de 2 à 5 enfants de la prématernelle, de la maternelle, de la première ou de la deuxième année (4 à 8 ans).

Parrainé par l’auteure et éditrice varennoise Nadine Robert, Lire et faire lire Varennes se déplacera dans les écoles dès septembre 2019 pour éveiller les jeunes à la lecture et leur faire vivre un moment privilégié auprès d’un aîné. Le rôle de madame Robert sera de de développer la passion des livres chez les enfants et la coordination sera assurée par le Service arts, culture et bibliothèque. Nadine Robert partagera aux bénévoles-lecteurs sa passion pour les livres et offrira aux plus jeunes un contact privilégié avec la littérature jeunesse par le biais d’animations et de rencontres d’auteurs.

Afin de promouvoir la qualité des titres publiés par les maisons d’éditions varennoises Comme des géants et Le Lièvre de Mars, la Ville offrira gracieusement une quarantaine de leurs albums jeunesse à chacune des cinq écoles primaires de Varennes. Une vente d’albums aura également lieu à la bibliothèque le samedi 16 mars, de 10 h à 16 h, et le dimanche 17 mars, de 12 h à 16 h. Les profits seront versés à Lire et faire lire Varennes.