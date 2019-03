Une poursuite policière se termine par un incendie

Une poursuite policière pour le vol d’un semi-remorque à Boucherville s’est terminée à Naperville, la nuit dernière.

Le véhicule a été volé dans le stationnement d’une compagnie de la rue De Vaudreuil, à Boucherville, vers 3h40. Grâce à la vigilance des employés qui ont constaté le vol, les policiers ont aussitôt été avisés. Les agents du SPAL ont rapidement localisé le véhicule, mais le suspect ne voulait pas obtempérer à leurs ordres.

Une poursuite s’est alors enclenchée sur l’autoroute 20, ensuite sur la 132 et s’est terminée sur l’autoroute 15, à Naperville. L’habitacle a pris feu et le suspect a été arrêté. L’homme âgé de 25 ans a été amené au centre de détention et devait être interrogé par les enquêteurs au cours de la journée. Il fait face à des accusations de vols de véhicules. Il est connu des services de police. Aucune personne n’a été blessée au cours de cet événement