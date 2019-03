Les Celtiques de l’école le Carrefour: championne à l’Omnium de volleyball à Sherbrooke

L’équipe de volleyball Benjamine de 2e secondaire a participé à L’Omnium de volleyball dimanche dernier à Sherbrooke organisé pour une 18e année par le Séminaire de Sherbrooke. La formation a été couronnée championne du tournoi et a récolté la médaille d’or ainsi qu’une magnifique bannière souvenir qui sera exposée dans les gymnases de l’école.

L’équipe s’est battu tout on long du parcours pour arriver à la grande finale tant attendue par notre magnifique groupe de supporter, les membres de la famille de nos athlètes.

Après avoir terminée 1er de notre section en ronde préliminaire, Les Celtiques ont affronté l’équipe des Maraudeurs du collège Laval en quart de finale, Les Barons du Séminaire de Sherbrooke, équipe hôte, en demi-finale et pour terminer en grande finale contre les Mousquetaires de Lac Mégantic.

Les joueuses de l’équipe ont été formidables, intenses avec un bel esprit de groupe nonobstant le grand niveau de jeu, la forte compétition et le stress pendant toutes les parties (10 sets de jeux de 25 points). Bravo les filles!

Le volleyball est très bien ancré cette année à l’école secondaire Le Carrefour de Varennes. Le programme parascolaire comporte 6 équipes dont 3 équipes sont en 1re position de la section dans la région du RSEQ Montérégie.

Des championnats de ligue sont à portée de jeu!