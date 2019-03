Triathlon de Saint-Amable: la clinique Physiomultiservices est partenaire présentateur de l’édition 2019

Le Triathlon de Saint-Amable est fier de vous présenter un des partenaires Présentateur de son édition 2019 : la clinique Physiomultiservices, qui a remis un montant de 1 500 $ pour soutenir l’organisation de l’événement. Cette nouvelle clinique située au 565, rue Principale à Saint-Amable et ouverte depuis le 1er octobre dernier par Jade Pigeon et son conjoint Michael Tétreault, souhaite s’impliquer et faire une différence dans leur communauté. Une équipe dynamique de Physio Multiservices sera aussi présente sur le site le jour de l’événement pour offrir leurs services aux athlètes. Michael Tétreault, le co-propriétaire, participera aussi à l’événement en équipe.

Chaque partenaire Présentateur bénéficie de l’exclusivité dans son domaine d’activité et profite d’une belle visibilité avant, pendant et après l’événement.

Vous souhaitez aussi soutenir l’organisation du Triathlon de Saint-Amable et vous impliquer dans votre communauté ?

L’événement vous offre plusieurs options de partenariat à 350 $, 750 $ et 1 500 $. Pour plus d’information, communiquez avec Hélène Pagé au 438 399-5165 ou à hel.pag@hotmail.com.