Rencontre avec le CN : Xavier Barsalou-Duval présente les enjeux de la circonscription en matière de sécurité ferroviaire

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a rencontré le 1er mars dernier le directeur principal des affaires publiques du CN afin de présenter les enjeux qui touchent la circonscription en matière de sécurité ferroviaire.

Depuis des années, la voie ferrée qui passe par Boucherville et qui va jusqu’à Sorel incommode de nombreux résidents, et ce, particulièrement depuis la tragédie de Lac-Mégantic. La Ville de Boucherville a récemment lancé un appel d’offres pour explorer les possibilités d’un éventuel déplacement de la voie ferrée à l’extérieur du milieu urbain. Un réaménagement de la voie existante serait envisagé de façon à correspondre davantage aux besoins présents et futurs des citoyens.

« La sécurité ferroviaire est un enjeu important pour les gens du coin. Le tronçon du CN traverse la circonscription de bord en bord, de Boucherville jusqu’à Contrecœur, en passant par de nombreux secteurs résidentiels. Actuellement, les enjeux de mobilité des travailleurs nous ouvrent des perspectives que nous n’avions pas dans le passé. Nous nous devons d’innover. C’est dans cette optique que j’ai rencontré des officiers du Canadien National afin de leur faire part des volontés et des attentes de la population et des élus locaux », explique Xavier Barsalou-Duval.

De nombreux sujets abordés en attendant les résultats de l’étude concernant la voie ferrée

Le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères a abordé plusieurs enjeux lors de cette rencontre comme l’étude d’opportunité, en lien avec la voie ferrée, parrainée par la ville de Boucherville, l’installation d’une barrière de sécurité au passage à niveau sur la Montée Calixa-Lavallée à Verchères, la complétion du soudage des rails sur le tronçon afin de diminuer le bruit et les vibrations occasionnées par le passage des wagons, l’impact du terminal du Port de Montréal à Contrecœur sur le trafic ferroviaire, le transport du pétrole par train et la sécurité ferroviaire en général.

« Je suis globalement satisfait des discussions que j’ai eues avec le CN sur ces sujets. Ils m’ont assuré que le soudage des voies se poursuit et qu’il ne resterait que le tronçon se situant à Verchères à compléter. Ils ont aussi démontré une ouverture en ce qui a trait à l’étude d’opportunité et l’installation d’équipement de sécurité au passage à niveau sur la Montée Calixa-Lavallée », soutient Xavier Barsalou-Duval.

Maintenir la pression sur le gouvernement

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères va continuer ses efforts pour pousser le gouvernement à resserrer la sécurité ferroviaire.

« Le gouvernement demeure le principal responsable de la sécurité ferroviaire. Il est responsable de fixer les normes de sécurité et de s’assurer de leur respect par les compagnies. Depuis Lac-Mégantic, force est de constater que les démarches en ce sens ont été timides, voire inexistantes, de la part du gouvernement libéral. C’est pourquoi je compte maintenir la pression sur le gouvernement afin qu’il améliore fermement la sécurité ferroviaire, particulièrement dans les villes traversées par des voies ferrées », conclut le candidat qui briguera les couleurs du Bloc Québécois le 21 octobre prochain.