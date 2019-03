Le soutien des entreprises locales au coeur des actions de Rues Principales Contrecoeur

Adresse postale : 4865, rue Legendre, Contrecoeur (Québec) J0L 1C0

Au Centre Communautaire de Verchères le 26 février dernier, les Rues principales de Contrecoeur et Verchères, en collaboration avec les Caisses Desjardins des Patriotes et le Service de développement

économique (SDE) de la MRC Marguerite-D’Youville, ont accueilli une centaine de personnes à l’occasion de la Soirée Desjardins des nouvelles entreprises de Verchères et Contrecoeur dans le cadre du Défi OSEntreprendre.

La soirée est désormais un incontournable pour tous les entrepreneurs, anciens, présents ou futurs. Ces derniers

peuvent alors prendre connaissance des entreprises s’étant établies à Contrecoeur et à Verchères au courant de la dernière année. L’édition de cette année, tout comme les précédentes, se veut un moyen de promouvoir les nouvelles entreprises ainsi que les multiples services de soutien que leurs offre les deux corporations de Rues principales.

En 2018, c’est une douzaine d’entrepreneurs qui ont choisi Contrecoeur comme ville de prédilection pour le démarrage de leur entreprise. La croissance démographique et les projets en constante évolution tels que la zone industrialoportuaire, la Cité 3000 ainsi que l’agrandissement du Port de Montréal font de Contrecoeur, une destination de choix

pour l’implantation et le développement d’une entreprise.

La présidente de Rues principales Contrecoeur, Valérie Létourneau, a souligné au moment de son élocution : » Il nous fait plaisir d’accueillir et de soutenir ces gens d’action, qui ont choisi de se lancer et qui ont su faire preuve de vision. Grâce à leurs convictions, ces entreprises feront non seulement bonifier la diversité de l’offre commerciale locale, mais feront également profiter l’ensemble de la communauté d’affaires de leur expertise respective ».

Lors de la soirée, la corporation a présenté onze (11) nouvelles entreprises qui s’ajoutent à près de 120 membres. Ainsi, Aux douceurs du temps, Coiffure Annie, Cuir Acana, Groupe Lupien Éric Cayouette, Estétika Jumel, Esthétique Auto- Net, L’Espace NaNatura, La Porte aux Trésors, Les Costumières du Coin, Les Viandes Leblanc et Taxi Contrecoeur ont

été salués.

Il sera possible d’ici quelques semaines de trouver les coordonnées des nouvelles entreprises dans le répertoire des membres sur le nouveau site Internet de Rues principales Contrecoeur www.ruesprincipalescontrecoeur.ca sous l’onglet

Répertoire des membres. Vous trouverez également sur le site, tous les services offerts par les deux corporations.