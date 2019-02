2400 stérilisations animales pratiquées en 2018 aux Services animaliers Rive-Sud

Au Québec, c’est la Semaine nationale de la stérilisation animale du 24 février au 2 mars, mais aux Services animaliers de la Rive-Sud (SARS), c’est à longueur d’année que des stérilisations sont pratiquées sur des chats, des chiens et des lapins.

« Cette semaine est fort importante pour sensibiliser la population à la stérilisation animale, surtout féline, et ainsi s’attaquer au problème de surpopulation », affirme la directrice des services aux citoyens aux SARS, Carole Lacasse.

Les Services animaliers Rive-Sud ont pratiqué l’année dernière 2400 stérilisations sur des chats, des chiens et des lapins.

De ce nombre, 240 stérilisations ont été faites dans le cadre du programme de stérilisation des chats destiné aux familles à faible revenu. Le prix pour cette intervention est de 65 $, que ce soit un mâle ou une femelle.

Par ailleurs, 400 stérilisations de chats errants ont été réalisées l’année dernière dans le cadre du programme de stérilisation massive Capture-Relâche-Maintien. Ce dernier vise à réduire les naissances de chatons et les nuisances telles que les bagarres, les miaulements la nuit, le marquage urinaire et les odeurs d’urine. Les chats errants stérilisés et relâchés sont également vaccinés contre la rage puis retournés dans leur milieu naturel.

Ce programme est offert dans les villes partenaires, soit Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, et bientôt Saint-Jean-sur-Richelieu, mais pas encore à Boucherville.

Les 1 760 autres stérilisations ont été effectuées sur les animaux en adoption et principalement sur les chats.