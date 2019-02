La CSP rend hommage aux élèves qui se sont démarqués depuis le début de l’année

Du 11 au 15 février dernier se déroulaient les Journées de la persévérance scolaire afin de rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire des jeunes.

Ces journées bien spéciales se déroulaient sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite », afin d’illustrer qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte.

Tout au long de cette semaine, les membres du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont rendu hommage aux élèves qui se sont démarqués depuis le début de l’année pour leur persévérance sur un projet en particulier ou sur l’ensemble de leurs activités scolaires. Les élus ont donc remis un certificat aux récipiendaires qui se sont distingués par leurs efforts et c’est ainsi que 136 élèves au total, soit deux par école ou centre de formation, ont été récompensés par les commissaires.

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, a rappelé que la persévérance scolaire est un défi important qui est relevé tout au long de l’année par les élèves, qu’ils soient jeunes ou bien adultes. « La persévérance, ça se vit tous les jours dans nos écoles. En fait, c’est 180 jours par année que les 5 000 employés de la CSP se mobilisent pour aider 34 000 élèves à réussir. Les Journées de la persévérance scolaire sont pour nous l’occasion de mettre en lumière toutes ces actions et de faire découvrir à la population, la communauté et nos partenaires ce qui se fait de bon et de beau au quotidien dans nos établissements. »

Mme Roberge a également lancé une invitation à l’ensemble de la population à faire partie de ce mouvement qui ne fait que des gagnants, car c’est avec une foule de petits gestes qu’on peut faire une grande différence.

« Toute personne dans l’entourage d’un jeune a un rôle à jouer. Nous avons la possibilité de leur parler des impacts du décrochage scolaire, de reconnaitre leurs efforts scolaires, d’écouter ce qu’ils ont à dire sur leurs motivations et leurs projets de vie et de les encourager. Bref, c’est à chacun d’entre nous qu’il revient de développer une véritable culture de la persévérance », a conclu Mme Roberge.

Les persévérants 2018-2019

• École Arc-en-ciel Jade-Madison Boivin (6e) et Samuel Larocque (6e)

• École Aux-Quatre-Vents Tommy Corriveau (6e) et Fano-Junior Paquin-Tanguay (6e)

• École de la Source Elliot Plourde (6e) et Sacha Landry-Berthiaume (6e)

• École de l’Envolée Élizabeth Francis (6e) et Olivier Morissette (6e)

• École de l’Odyssée Alexia Trépanier (6e) et Antoine Sénécal (6e)

• École des Coeurs-Vaillants Ann-Laurie Lecours (6e) et Gabriel Lamarre (5e)

• École du Carrousel Jade Perreault (6e) et Charles-Olivier Blouin (6e)

• École du Grand-Chêne Maïna Marcassa (6e) et Loïk Pinard (6e)

• École Du Moulin Gabrielle Laroche (6e) et Alexis Rathier (6e)

• École du Tourne-Vent Éva-Anne Cyr (6e) et Christopher Boudreau (6e)

• École J.-P.-Labarre Jasmine Binette (5e) et Raphaël Rancourt (6e)

• École La Roseraie Rosalie Desjardins (6e) et Thomas Doré (6e)

• École L’Arpège Kelliane Gélinas (6e) et Maxime Décarie (6e)

• École Le Rocher Camille Savard (6e) et Jeffrey Auger (6e)

• École Le Rucher Annabelle Gilbert (6e) et Justin Lemaire (6e)

• École Le Sablier Tristan Bernier-Lavoie (6e) et Gabriel Mathieu (6e)

• École les Marguerites Florence K Péloquin (6e) et Emil Beauchemin (6e)

• École Ludger-Duvernay Charlie Moreau (6e) et Dylan Thuotte (6e)

• École Mère-Marie-Rose Maeva Dugal (6e) et Maxime Coutu (6e)

• École secondaire du Grand-Côteau Mélya Létourneau (5e) et Henri St-Aubin (5e)

• École secondaire François-Williams Mayka Bonnenfant (3e) et Onyx Thibault (2e)

• École secondaire le Carrefour Béatrice Geoffrion (3e) et Simon Skrehot (4e)

