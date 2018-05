La Zone industrialo-portuaire (Zone IP) Contrecoeur-Varennes présente son image de marque

Crédit photo : Courtoisie

Les conseils municipaux de Contrecoeur et de Varennes sont heureux de dévoiler l’image de marque de la Zone industrialo-portuaire (Zone IP) Contrecoeur-Varennes. Reconnue dans la Stratégie maritime du gouvernement du Québec, ces territoires à fort potentiel pour le développement économique, favoriseront la réalisation de projets d’investissement manufacturiers et la création d’emplois.

Le nouveau logo de la Zone industrialo-portuaire (Zone IP) Contrecoeur-Varennes sera appliqué sur différents supports de communication (site Internet, bureaux, papeterie, etc.). Sa forme carrée représente le territoire à développer. La couleur bleue rappelle la proximité du fleuve Saint-Laurent, l’importance de l’activité portuaire et l’emplacement stratégique du terminal de Contrecoeur. Le gris représente les infrastructures de transport intermodales et l’environnement d’affaires qui favorise la synergie entre les différentes activités industrielles de Contrecoeur et de Varennes. Enfin, la ligne noire représente les liens routiers, ferroviaires et gaziers qui relient les deux villes et qui permettent le développement ainsi que le transport des marchandises dans l’ensemble des pays et des continents.

« Notre nouveau logo assurera une visibilité de marque à l’international pour notre région qui compte de nombreux atouts favorisant l’attraction d’entreprises de calibre mondial qui généreront des investissements importants et créeront des milliers d’emplois », affirme Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecoeur.

Pour Sylvain Berthiaume, président de la Zone IP de Contrecoeur-Varennes et directeur général de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville, « avec une image de marque forte et la mise en place d’outils promotionnels tels que ceux présentés aujourd’hui, nous mettrons de l’avant les nombreux atouts de notre région qui contribueront à la création de richesse et d’emploi pour l’ensemble du Québec ».

« Nous avons une belle image de marque, une situation géographique de choix et des ressources humaines dynamiques. Tout pour accroître le succès et la vitalité économique de ces secteurs », affirme le maire Martin Damphousse, qui remercie les partenaires impliqués dans le comité Zone IP Contrecoeur-Varennes et les dirigeants de la MRC Marguerite-D’Youville.