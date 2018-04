Youcef Bouras est recherché pour meurtre

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et Échec au crime demandent l’aide du public afin de localiser un suspect recherché pour meurtre. Youcef BOURAS fait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien. Cet individu est considéré armé et dangereux.

On se rappellera que le meurtre de Muhammad Adhane, âgé de 18 ans, est survenu derrière l’immeuble situé au 90, boulevard Ste-Foy ,à Longueuil, le soir du 15 octobre 2017.

Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à www.echecaucrime.com.

Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime qui permettra l’arrestation du suspect et/ou la saisie de biens obtenus criminellement pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000 $.