Xavier Barsalou-Duval part en tournée prébudgétaire dans l’Est du Québec

Crédit photo : Courtoisie

Le chef parlementaire du Bloc Québécois et porte-parole en matière de développement économique Xavier Barsalou-Duval, entreprend cette semaine une tournée prébudgétaire en vue de faire des recommandations au gouvernement qui se prépare à présenter son budget prochainement. À cette occasion, le député sera accompagné de Marilène Gill, députée de Manicouagan et porte-parole de l’Est-du-Québec pour le Bloc Québécois.

Comme chacun le sait, le budget est un reflet des vraies priorités du gouvernement, et un indicateur des efforts réels que ce dernier est prêt à consentir pour les réaliser.

« On part à la rencontre des québécois pour cerner ce qui les préoccupe. Trop souvent, les politiques publiques canadiennes ont avantagé l’Ontario et l’Ouest canadien. Moi, je me bats pour que le Québec fasse partie de l’enjeu, je suis tanné que nos intérêts passent à la trappe. Les 50 milliards par année qu’on envoie à Ottawa, ne constituent pas une fiducie sans droits de regard! Tant qu’on ne sera pas indépendant, on doit au moins s’assurer d’avoir notre part du gâteau, » de faire valoir le député Xavier Barsalou-Duval.

« Dans le cadre de ses tournées prébudgétaires, le Bloc Québécois se fait un devoir de parcourir les régions du Québec pour écouter les citoyens afin de bien cerner les besoins et les défis qui sont les leurs, pour ensuite les faire valoir auprès du gouvernement fédéral. À titre de députée responsable de l’Est-du-Québec, les régions sont d’une importance capitale pour moi et je m’assure qu’elles soient entendues, » a renchéri la députée de Manicouagan, Marilène Gill.

Les députés entament leur tournée dès le 15 janvier, en commençant par les villes de Matane, Mont-Joli, Rimouski et Rivière-du-Loup. La semaine suivante, c’est en compagnie de la chef du Bloc Québécois, Martine Ouellet, qu’ils poursuivront leur périple, cette fois dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean.

Monsieur Barsalou-Duval planifie aussi des rencontres ailleurs au Québec au cours des semaines qui suivront. À la fin de l’exercice, les données recueillies durant les tournées seront compilées dans un rapport de recommandations qui sera soumis au ministre des finances.