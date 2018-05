William Claveau champion canadien pour la 3e fois

Dans la catégorie kata U21

L’athlète en karaté William Claveau a été sacré champion canadien pour une troisième fois, cette fois-ci dans la catégorie kata U21.

Le Julievillois s’était offert ce titre en 2015 dans la catégorie U14 et en 2016 dans la catégorie U15. L’an dernier, il avait remporté la médaille d’argent aux championnats canadiens.

« Ça fait du bien de revenir champion canadien, car en 2017, je n’avais pas gagné. J’avais terminé au deuxième rang. » Les compétitions avaient lieu en mars à Halifax.

Un peu plus tôt, soit en octobre 2017, William a terminé au 9e rang aux championnats du monde, en Espagne.

Athlète de karaté depuis près de 13 ans à l’école de Karaté Shito-Ryu Sainte-Julie, William Claveau a participé à plusieurs compétitions au cours des dernières années. Ça ne s’arrête jamais!

Encore aux études au niveau collégial, dans un programme Alliance Sport-études, il continue toujours de s’entrainer une quinzaine d’heures par semaine en vue des championnats panaméricains qui auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en août prochain. Il persévère et vise rien de moins que la plus haute marche du podium.