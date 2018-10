Week-end parfait pour le CF

Crédit photo : Archives : Yves Sansoucy

Après une semaine mouvementée tant sur glace qu’hors glace, les joueurs du Collège Français de Longueuil se sont donné comme mission de remporter leurs deux duels. Vendredi ils ont affronté les Flames de Gatineau au Colisée Jean-Béliveau.

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque, sur le quatrième but de la saison de Mathieu Cloutier. Malgré tout, les joueurs de l’entraineur Jean-Philippe Hamel ont bombardé le gardien Sean Julien. Il aura fallu attendre en troisième pour voir le CF s’inscrire au pointage, marquant trois buts sans riposte, en route vers une victoire de 3-2 du Collège Français sur les Flames. Samuel Guilbault, Philippe Chapleau et Louis-Philippe Dea ont été les marqueurs, en plus d’amasser chacun une passe, et Jérémy Way-Gagnon a récolté deux mentions d’aide. Le CF a totalisé 48 tirs sur le gardien des Flames.

Dimanche après-midi, le CF se déplaçait pour la première fois vers Pierrefonds, pour affronter le Révolution du Lac Saint-Louis. L’attaque du CF a poursuivi l’excellent travail, en dirigeant 42 lancers sur le filet adverse. Les Longueuillois ont toutefois été beaucoup plus opportunistes, en emportant le match 8 -1. Le héros du match fut sans contredit Louis-Philippe Dea, qui a marqué quatre buts, portant son total à 13. Samuel Guilbault a obtenu quatre mentions d’aide. L’attaquant Jérémy Way-Gagnon, qui a vécu la douleur de perdre son père un peu plus de 24 heures plus tôt, a tenu à participer au match, récoltant un but et deux mentions d’aide. Yanik Chagnon, Samuel Gosselin et Félix Paré-Poitras ont complété la marque pour le CF.

Le Collège Français disputera les deux matchs du week-end prochain à domicile. Il recevra tout d’abord l’Arctic de Montréal-Nord vendredi le 2 novembre à 19h30. Puis, le dimanche 4 novembre, le Collège Français tiendra son premier match en rose, en soutien à la lutte contre le cancer du sein, alors qu’il recevra la visite du Révolution du Lac Saint-Louis à compter de 16h au Colisée Jean-Béliveau. (Communiqué de presse)