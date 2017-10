Varennes obtient le prix Otium de l’Association québécoise du loisir municipal pour ses capsules Varennes en mouvement

Crédit photo : Courtoisie

Le prix d’excellence Otium de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) a été décerné à la Ville de Varennes à l’occasion de la 18e Conférence annuelle qui se déroulait à Drummondville sous le thème Créativité! Le défi des municipalités innovantes. Les représentantes des Services récréatifs et communautaires de la Ville ont reçu le prix pour la réalisation des capsules vidéo intitulées Varennes en mouvement.

Ces vidéos ont été diffusées sur le site Internet, la page Facebook et la chaîne Youtube de la Ville au cours de la présente année selon les thématiques suivantes : les activités hivernales, les installations sportives, alimentation et jardinage, dynamisme du milieu de vie, rendez-vous sportifs et activités libres. Les capsules vidéo mettent en lumière les initiatives de la Ville en matière de saines habitudes de vie et celles des partenaires, organismes et groupes privés.

Le prix d’excellence Otium sert à faire la promotion du loisir municipal et à reconnaître les meilleures initiatives. L’AQLM souligne ainsi les réalisations des municipalités, de villes et des arrondissements tout en soutenant le développement du savoir-faire dans ce domaine. Enfin, le programme de reconnaissance met l’accent sur le travail novateur et bénéfique des professionnels en loisir municipal.

Voici le lien pour voir les capsules Varennes en mouvement : https://www.youtube.com/results?search_query=varennes+en+mouvement