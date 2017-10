Un univers à la fois cérébral et émotionnel dans les tableaux de l’artiste peintre Sylvie Cloutier

Des formes organisées intégrées dans un espace de couleurs agencées avec soin, voilà l’essentiel pour décrire en peu de mots le travail de l’artiste peintre Sylvie Cloutier actuellement présenté à la Galerie Vincent-d’Indy, à Boucherville. Cette professionnelle des arts visuels de longue date a réuni 25 de ses oeuvres dont plusieurs de petit format pour la nouvelle exposition en cours jusqu’au 29 octobre. Elle propose au spectateur un univers abstrait à la fois cérébral et émotionnel rempli de symboles.

Diplômée des Beaux-Arts de l’Université Concordia et de l’Université de Montréal, cette résidente de Beloeil a fait carrière en enseignement au secondaire de même qu’au niveau collégial en milieu carcéral. En parallèle, elle a toujours peint. D’ailleurs, ses tableaux se trouvent en galerie depuis 1985 dans différentes villes du Québec et de l’Ontario. Depuis peu, elle tente de percer le marché new-yorkais et celui de Shangai, au pays dirigé par Xi Jinping.

Désormais uniquement artiste à temps plein, Sylvie Cloutier conserve d’excellents souvenirs de son travail d’enseignante. L’énergie des élèves la stimulait et l’inspirait. La recherche en art pictural, particulièrement en abstraction, demeure sa source de motivation première. Les formes géométriques réparties dans l’espace constituent ses éléments-clés. À cette base s’ajoute les collages et les coloris de diverses gammes que lui inspirent ses voyages et les changements de saison. « La couleur, c’est ma vie », lance-t-elle avec une énergie enthousiaste.

Cette artiste aime que le spectateur se questionne devant chaque oeuvre. « Je travaille mes plans pour qu’il entre dans le tableau. Je cherche à faire un mélange de formes et de couleurs qui l’amène à s’interroger », explique-t-elle. Ses compositions visent à établir un équilibre.

Vernissage le dimanche 8 octobre à 13 h