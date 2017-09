Uni-Sélect inc. : The Parts Alliance annonce l’acquisition de BBC Superfactors

Uni-Sélect inc. a récemment annoncé que l’une de ses filiales, The Parts Alliance, a complété l’acquisition de la totalité du capital‑actions de Blackburn Brakes Holding Limited, propriétaires de BBC Superfactors Ltd. («BBC»), un leader de la distribution de pièces automobiles situé au cœur du marché de Lancashire au Royaume-Uni.

En affaires depuis plus de 30 ans et un membre affilié de The Parts Alliance, BBC offre des produits automobiles de qualité et un excellent service à la clientèle par le biais d’un réseau de 7 emplacements répartis dans la région de Lancashire. Les plus de 150 professionnels de BBC s’affairent à livrer aux clients commerciaux plus de 1 000 commandes par jour dans un délai d’une heure, dans approximativement 97 % des cas.

« Depuis que l’entreprise s’est jointe à The Parts Alliance en décembre 2012, BBC a publié une croissance annuelle constante des ventes de plus de 10% et a investi pour atteindre des niveaux de service parmi les meilleurs de l’industrie. Nous sommes très heureux d’accueillir nos collègues de BBC au sein de notre équipe », a mentionné Peter Sephton, président et chef de la direction, Produits automobiles Europe.

« Cette acquisition renforce notre position au sein du marché du Royaume-Uni et souligne la capacité de The Parts Alliance à générer de la croissance à la fois de façon organique et par le biais d’acquisitions », a ajouté Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

(Source : Uni-Sélect inc.)