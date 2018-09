Une somme record de 300 000 $ pour le Circuit Bleu Charles-Bruneau

C’est une somme record de 300 000 $ qui a été recueillie lors de la 5e édition du Circuit Bleu Charles-Bruneau.

40 kayakistes, soit entre 45 et 80 participants par jour, regroupés dans onze équipes, ont pagayé dans le but d’amasser des fonds pour la recherche en hémato-oncologie pédiatrique. Au total, ce sont plus de 110 km autour de l’île de Montréal qui ont été parcourus, seuls ou à relais, par les participants du 13 au 16 septembre derniers. Depuis la première édition, plus de 600 000$ ont été amassés.

Rappelons que la Fondation Charles-Bruneau s’est engagée l’an dernier à investir 22 M$ en recherche. Deux objectifs guident les chercheurs : guérir les 20 % d’enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu’ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications.

En 28 ans, 15 M$ ont déjà été investis en recherche et 40 M$ pour la construction, l’équipement et l’aménagement d’un Centre et de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec.