Un peu de Varennes dans les turlutes de La Bolduc, au Musée de la Gaspésie

Alexandre Dagenais, un jeune entrepreneur de 27 ans de Varennes, peut se vanter de contribuer à l’actuel succès de l’exposition sur La Bolduc présentée depuis maintenant un mois au Musée de la Gaspésie.

Copropriétaire de « La boîte interactive », un studio montréalais spécialisé en conception et en production d’expériences multimédias, Alexandre et son équipe ont développé un spectacle immersif et interactif absolument unique qui fait beaucoup réagir les spectateurs.

« Nous avons mis environ trois mois à développer les concepts de l’exposition. Lors de l’inauguration officielle de l’exposition, le 15 juin dernier, nous étions évidemment sur place pour voir comment les gens réagissaient. Notre concept de pastille interactive au sol, avec faisceaux lumineux, était entre autres très populaire. Les gens piétinaient les pastilles pour entendre les turlutes de La Bolduc. C’était vraiment drôle et contagieux », précise Alexandre Dagenais, un Varennois d’origine.

De toute évidence, les visiteurs du Musée sont curieux d’en savoir plus sur « La Bolduc et ses turlutes du bon vieux temps ». À travers cette exposition multimédia, les gens découvrent Mary Travers dite La Bolduc, différemment!

On replonge carrément dans les années 1930 avec une artiste vraiment unique en son genre. À noter que l’exposition se poursuit au Musée jusqu’au printemps 2019.

Cirque du Soleil

L’entreprise du Varennois n’en est pas à son premier projet d’envergure, car « La boîte interactive » a déjà été mise à contribution afin de concevoir différents concepts multimédias, dont l’éclairage interactif de la scène du Cirque du Soleil. Depuis 2015, Le Jardin botanique de Montréal fait appel à l’expertise de l’équipe pour que celle-ci contribue à la scénographie architecturale du jardin japonais. La petite équipe de production travaille présentement à temps plein afin de concevoir un concept multimédia pour la présentation de la Coupe Rogers (tennis) qui se tiendra à Montréal dans quelques jours.

Fondée en 2014, La boîte interactive est un studio spécialisé en conception et en production d’expériences multimédias sur-mesure. Combinant expertise technologique, innovation et créativité, cette petite équipe, propriété de Alexandre Dagenais et deux de ses amis, propose des solutions interactives hors du commun.