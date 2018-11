Un événement Haloween inoubliable pour les élèves de l’école le Carrefour à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Les élèves de l’École secondaire le Carrefour à Varennes se souviendront longtemps de leur fête d’Halloween du 31 octobre 2018. En collaboration avec le responsable des loisirs, un groupe d’environ 25 élèves se sont impliqués afin de créer un événement théâtral de peur, de cris et d’émotion extrême. D’autres activités ont également été organisées pour la population étudiante et le personnel de l’école.

Avec plus de 500 élèves et membres du personnel, la cafétéria était pleine à craquer sur l’heure du dîner. En effet, l’équipe d’animation s’est chargée de faire vivre 31 minutes d’émotions fortes aux élèves sur des thématiques de films d’horreur. Un décor et une scène ont été montés pour l’occasion et il y avait de l’énergie dans l’air.

POUR ÉLÈVES AVERTIS : La première scène a débuté avec un passage du film « Décadence ». Le scénario général était basé sur la thématique du film « La Purge ». Plusieurs autres scènes de films connus se sont succédé, jouées par nos élèves comédiens, tels que : ÇA, Annabelle, le Cercle et autres.

Tous ensemble, nous avons travaillé fort pendant plusieurs semaines pour créer une fête d’Halloween 2018 extraordinaire.

D’autres activités ont été organisées dans la semaine comme; le concours de dessins d’horreur, le concours de déguisements (en solo et en groupe), un défi « Viens découvrir tes limites » ainsi que le visionnement d’un film d’horreur.

Chapeau aux organisateurs et merci à tous pour votre implication dans la vie étudiante de votre école.