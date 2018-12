Un Bol d’Or pour les débuts de Xavier Germain

À sa première saison avec le Noir et Or du Collège de Valleyfield, Xavier Germain et les membres de son équipe ont remporté le Bol d’Or collégial, division 2, contre le collège John Abbott, le 6 novembre dernier.

« Lorsque nous avons gagné, j’ai ressenti un sentiment de joie et un soulagement, car ça faisait depuis le printemps dernier que nous pratiquions chaque soir. Nos efforts ont été récompensés. C’est donc un excellent dénouement, surtout pour les joueurs qui sont dans l’équipe depuis longtemps », exprime le footballeur de Contrecœur qui jouait à la position maraudeur (safety).

Sur les huit matchs de la saison régulière et deux en finale, le Noir et Or n’a essuyé qu’une seule défaite. C’est la deuxième année, en trois participations, que l’équipe gagne le Bol d’Or.

Inspiré et motivé par son grand-père lui-même joueur, Xavier a commencé à pratiquer le football à l’âge de 11 ans avec les Polypus de Sorel-Tracy. « Plus jeune, je m’adonnais au soccer. J’allais souvent voir mon grand-père jouer au football. Comme j’aimais me chamailler et les contacts, j’ai décidé d’essayer ce sport d’équipe. J’espère pouvoir jouer le plus longtemps possible et être repêché par une université.»

«Xavier est un bon gars et un bon joueur. Il a une bonne tête, tant au football que dans la vie. S’il est tranquille, lorsqu’il embarque sur le terrain, il est un joueur «agressif». Il a pris son courage à deux mains. Il a quitté sa région, sa famille, et a décidé de vivre en résidence pour jouer avec nous, et nous apprécions vraiment cela. On a gagné ensemble et nous allons gagner encore. Il a appris beaucoup pour sa première année, et l’année prochaine, il va pouvoir faire davantage sa marque. À la défensive, je m’attends à ce que ce soit un joueur qui aura un impact immédiat », affirme l’entraîneur-chef du Noir et Or, Patrick Nadeau.