Un autre appui de 5 000 $ d’ArcelorMittal à Culture C de Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Le milieu culturel ne roule pas sur l’or et il faut parfois faire des miracles avec peu de ressources afin de pouvoir faire rayonner l’art au grand public. C’est donc avec grand bonheur que l’organisme Culture C de Contrecoeur a appris la prolongation de son entente avec ArcelorMittal afin de mener à bien sa mission. Une aide de 5 000 $ lui a donc été remise le 23 février dernier, c’est-à-dire le même montant que l’an dernier.

« La collaboration d’entreprises comme ArcelorMittal est primordiale afin de donner aux résidants de Contrecoeur une programmation culturelle à la hauteur de leurs attentes », a fait savoir à ce sujet Gabriel Laprade, directeur général de Culture C, qui a rappelé que, depuis sa fondation en 2013, l’organisme a présenté plus d’une centaine d’événements, de spectacles et de concerts pour la population contrecoeuroise, en grande partie à la Maison Lenoblet-du-Plessis.

Il faut souligner qu’en plus de s’associer à Culture C, ArcelorMittal soutient financièrement certaines activités visant à mieux faire connaître le patrimoine industriel qui a forgé l’histoire de la région. Parmi elles, on compte l’exposition Savoir-Fer, qui présentait en 2014 le mariage entre l’art et le monde industriel, ou alors Le forgeron du Québec : de la Nouvelle-France aux jeux vidéo en 2016, qui expliquait le rôle et l’évolution du métier de forgeron dans nos sociétés.

L’entreprise où travaillent à Contrecoeur plus de 1 200 de ses 1 700 employés au Québec et en Ontario fait montre d’un grand sens de l’engagement social puisqu’elle commandite des événements comme les Diableries, la Marche de la famille ou le Tournoi de golf de la mairesse. De plus, la multinationale organise annuellement deux guignolées auprès de ses travailleurs afin de recueillir des fonds et des denrées pour le Centre d’action bénévole de Contrecoeur.

Soulignons en terminant qu’ArcelorMittal a aussi réalisé une vidéo sur la sécurité au travail avec la participation des élèves de l’école primaire des Cœurs-Vaillants, au printemps 2015. Celle-ci a fait le tour du monde et elle a permis à l’école de recevoir des tablettes numériques à titre de don de la compagnie.