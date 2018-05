Travaux de revitalisation prévus cet été au parc Michel-Chartrand

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil procédera cet été à des travaux de revitalisation dans le parc Michel-Chartrand, plus précisément dans le secteur des trois lacs qui est largement fréquenté, surtout en période estivale. Cet investissement est évalué à près de 525 000 $.

« Accessible à tous, le parc Michel-Chartrand est l’un de nos plus beaux joyaux. Théâtre de nombreuses activités de plein air, ce site est idéal pour admirer la faune et la flore, en toute saison. Cet investissement nous permet donc de mettre en valeur les richesses de ce parc-nature, en plus de réitérer l’importance de protéger l’environnement et de favoriser les saines habitudes de vie », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

La Ville effectuera des travaux de dragage qui permettront de répondre à des problèmes récurrents liés à la qualité de l’eau et à la surcroissance de plantes aquatiques. Le dragage est une opération mécanique qui consiste à extraire une couche de matière organique au fond d’un plan d’eau afin d’assurer la santé des lacs.

Le projet vise également la revitalisation du secteur par le réaménagement de sentiers, la plantation d’arbres et l’aménagement d’îlots de végétation indigène. L’ensemble de ces améliorations assurera un usage plus convivial et sécuritaire, en plus de valoriser le plan d’eau et de maintenir l’accès près des lacs afin de répondre aux besoins des visiteurs.

L’association Les Amis du parc Michel-Chartrand, qui a pour mission de protéger et d’encourager la mise en valeur du parc Michel-Chartrand, a été consultée tout au long de la démarche de conception des travaux.

(Source : Ville de Longueuil)