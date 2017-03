Travaux d’aménagement du 20 mars à la fin août – Lien cyclable et pédestre Boucherville-Longueuil

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens que les travaux d’aménagement du lien cyclable et pédestre Boucherville-Longueuil en cours depuis octobre dernier aux abords du fleuve Saint-Laurent nécessiteront une deuxième fermeture temporaire.

Du 20 mars à la fin du mois d’août, ces travaux entraîneront la fermeture à la circulation de la voie d’accès à la route 132 Ouest via le boul. Marie-Victorin ainsi que le retranchement d’une voie sur la route 132 Ouest, entre l’accès Marie-Victorin et l’échangeur A25/A20. Les utilisateurs seront invités à emprunter le chemin de détour par le boulevard De Montarville. Il s’agit de la dernière phase des travaux.

La Ville de Boucherville, en collaboration avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL), évalue des options d’aménagement afin de faciliter l’insertion d’autobus sur la route 132 Ouest.

La Ville est désolée des inconvénients causés par cette situation. Nous remercions tous les usagers du secteur pour leur patience et leur compréhension durant les travaux et nous sollicitons la collaboration de tous afin que les limites de vitesse soient respectées. Nous invitons la population à prévoir davantage de temps pour leurs déplacements au cours de cette période.

Rappelons que ce nouveau lien constitue l’un des tronçons du projet de sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, réalisé dans le cadre des ententes conclues entre le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour appuyer le déploiement de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Plus spécifiquement, l’aménagement de ce lien est d’une longueur totale d’environ 2,2 km incluant 1,7 km de structure sur pieux pour les cyclistes et les piétons en bordure du fleuve Saint-Laurent ce qui en fait une conception unique en Amérique du Nord. L’ensemble de la population du secteur pourra bénéficier de ces attraits, dont les 4 belvédères avec points de vue sur le fleuve Saint-Laurent et les îles de Boucherville.

Visitez le boucherville.ca pour connaître l’évolution des travaux.