Des travaux à prendre en considération sur l’autoroute 20 et aux alentours

Crédit photo : MTQ

Les usagers qui empruntent l’autoroute 20 devront prendre en considération certains travaux qui sont actuellement en cours sur cette voie de circulation et aux alentours.

La semaine dernière, le ministère des Transports a fait savoir que le pont d’étagement de la rue de l’Île-Charron, à Longueuil, sera reconstruit en deux phases. La première consiste à effectuer les travaux préparatoires et à démanteler le pont. La seconde débutera quant à elle au printemps 2018, soit après une pause hivernale, afin de le reconstruire.

Depuis le 16 octobre et ce jusqu’à la mi-décembre 2017, il y aura deux fermetures partielles lors des travaux préparatoires, soit sur la voie de contournement située sur l’île Charron afin de l’élargir et sur la bretelle d’entrée de la rue de l’Île-Charron, vers l’autoroute 25 en direction sud. Il est à noter qu’il y aura fermeture complète du pont de la rue de l’Île-Charron durant toute la durée des travaux, dès que la voie de contournement sera ouverte.

Par la suite, la démolition du pont entraînera la fermeture complète de l’autoroute 25 dans les deux directions pendant une nuit. Il y aura déviation des voies de circulation et largeur des voies réduites à 3,3 mètres dans les deux directions. Le MTQ précise que l’accès aux installations de l’île Charron et des îles de Boucherville sera maintenu durant les travaux.

Travaux à la hauteur de Sainte-Julie

Le ministère fait aussi savoir qu’il a entrepris des travaux sur les structures de signalisation et cela entraîne des fermetures partielles de nuit sur l’autoroute 20, à Sainte-Julie et à Saint-Mathieu-de-Beloeil, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Cette intervention vise notamment le démantèlement et la réinstallation de structures de signalisation latérales et aériennes.

Les fermetures partielles auront lieu la nuit et débuteront entre 22 h et 23 h 59 pour se terminer le lendemain à 5 h les jours de semaine et à 8 h ou 9 h les jours de fin de semaine. Il y aura donc fermeture d’une voie sur l’autoroute 20 en direction est, entre la sortie 102 (Sainte-Julie/Saint-Bruno/Saint-Amable) et la sortie 109 (Beloeil/Rue Saint-Jean-Baptiste).

Pour la durée du chantier, il y aura également fermeture d’une voie ou de deux voies sur l’autoroute 20 en direction ouest, entre la sortie 102 (Sainte-Julie/Saint-Bruno/Saint-Amable) et la sortie 109 (Beloeil/Rue Saint-Jean-Baptiste).

Le MTQ ajoute qu’il procèdera à la fermeture occasionnelle de la bretelle de sortie 102 (Sainte-Julie/Saint-Bruno/Saint-Amable) de l’autoroute 20 en direction ouest, ainsi que la bretelle de sortie 105 (Saint-Basile-le-Grand/McMasterville) de l’autoroute 20 en direction ouest et est. On précise que les bretelles ne seront pas fermées en même temps et qu’un chemin de détour sera balisé à l’aide de panneaux de signalisation. La vitesse sera réduite à 80 km/h dans la zone de chantier.

Le MTQ mentionne qu’en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourrait être reportés.