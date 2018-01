Transport local gratuit par autobus pour les aînés à Contrecoeur

Crédit photo : CIT Sorel-Varennes

En décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Contrecœur a autorisé la reconduction de l’entente avec le Réseau de transport métropolitain (RTM) pour le transport par autobus pour les jeunes de moins de 18 ans et lors de sa séance publique de janvier dernier, les élus ont décidé d’étendre ce service aux aînés de 65 ans et plus. Ainsi, le transport par autobus à l’intérieur des limites du territoire de Contrecœur, est maintenant GRATUIT pour ces deux clientèles. Le coût par usagé fixé à la Ville de Contrecœur par le RTM, est de 72 $.

« Le conseil municipal est donc fier d’offrir le laissez-passer aux aînés et ainsi de mettre de l’avant une autre action de sa Politique des familles et des aînés », mentionne la mairesse Mme Maud Allaire.

Cette entente avec le RTM permet aux jeunes et aux aînés de se déplacer gratuitement et de façon sécuritaire sur notre territoire qui s’étend sur plus de 20 km le long du fleuve St-Laurent pour entre autres participer à toutes leurs activités sociales ou pour visiter leurs amis et leurs familles. « La mobilité constitue, pour toute personne, un aspect majeur de son bien-être. Alors nous sommes heureux avec ce service d’encourager plus de gens à prendre l’habitude d’utiliser ce moyen de transport, économique et efficace », commente la mairesse de la Ville de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Les modalités pour obtenir son laissez-passer sont les suivantes :

– être domicilié à Contrecœur ;

– se procurer un laissez-passer (carte) disponible à la réception de la mairie (5000, route Marie-Victorin), ouverte du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h. Un frais de 10 $ sera exigé par carte ;

– être âgé de moins de 18 ans (être étudiante, étudiant à temps plein; présenter preuve d’identité – preuve de résidence et d’âge -, une attestation d’études et une photo de format passeport;

OU

– être âgé de 65 ans et plus (fournir une preuve d’âge et une preuve de résidence, par exemple : permis de conduire, bail, compte d’Hydro-Québec, passeport, carte d’assurance-maladie, etc., et fournir une photo de format passeport).

Le laissez-passer comportant le nom et la photo de la citoyenne ou du citoyen doit être présenté au conducteur d’autobus à chaque transport. Le laissez-passer est valide jusqu’au 31 décembre 2018. En cas de perte du laissez-passer, les frais de réémission d’une carte sont fixés à 10 $.

En 2016, la Ville de Contrecœur a adopté un plan d’action pour sa Politique des familles et des aînés. Contrecœur s’engageait ainsi à penser, à agir famille et à promouvoir de saines habitudes de vie afin d’améliorer la qualité de vie des familles, des aînés et de la jeunesse tout en apportant une valeur ajoutée aux futures générations. Le plan, avec 82 actions, qui accompagne la Politique nous amène à mettre de l’avant des projets et à poser des actions concrètes ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens de Contrecœur.