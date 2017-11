Trajectoire Québec remet le prix « Coup de cœur du jury » à Autonomik!

Crédit photo : Courtoisie

L’association Trajectoire Québec a tenu hier à Québec le premier Gala des Prix Guy-Chartrand, où elle a remis quatre prix de mérite à ceux qui contribuent, bénévolement ou professionnellement, à développer la mobilité durable. Engagée depuis 1977 dans l’amélioration des transports collectifs, l’association, autrefois appelée Transport 2000, tenait ainsi un premier gala d’importance dans la région à l’Hôtel Château Laurier, en présence de groupes associatifs de partout dans la province.

Le président de l’association François Pepin et le directeur Philippe Cousineau-Morin, en présence du maire de Québec Régis Labeaume, de la ministre déléguée aux Transports Véronyque Tremblay et de l’honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que du député de Verchères, M. Stéphane Bergeron, ont invité les convives à poursuivent leurs interventions dans leurs milieux afin de mieux répondre aux besoins de mobilité des citoyens et citoyennes. Ils ont de plus présenté les succès des récipiendaires des Prix remis depuis 2005.

Autonomik! se distingue

Un prix coup de coeur du jury a été décerné dans la catégorie “Action et mobilisation des utilisateurs” à Autonomik! Cet organisme à but non lucratif fondé et administré par les groupes communautaire de la Montérégie déploiera un service d’autopartage, de covoiturage, de gestion de flotte et de partage de véhicules entre ersonne dans les MRC de Marguerite-d’Youville et de la Vallée-du-Richelieu au courant de 2018. Le service s’étendra par la suite à l’ensemble de la Montérégie.

Le Gala des Prix Guy-Chartrand a été rendu possible grâce à l’appui de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Transdev Canada, et Keolis Canada. Les photos de la remise seront disponibles sur la page www.facebook.com/TrajectoireQC.

Le jury était cette année composé de Maëlle Plouganou, secrétaire du conseil d’administration de Trajectoire Québec, Chloé Dodinot, directrice générale du Réseau québécois des Villes et Villages en santé, Pascal Laliberté, conseiller en développement durable chez Desjardins et Stéphane Béranger, coordonnateur en développement durable à l’Université de Montréal.

Donner aux citoyens les moyens de passer à l’action

Avec ces prix et avec ses actions de mobilisation, de concertation et de représentation, l’association Trajectoire souhaite outiller les citoyens pour qu’ils passent à l’action pour la mobilité durable.

« Partout au Québec, les citoyens exigent de meilleurs services de mobilité. Les dernières élections municipales l’ont démontré dans les milieux de toutes tailles », a résumé Philippe Cousineau Morin, qui a été nommé directeur de l’association en septembre dernier. « Avec son virage citoyen, l’association Trajectoire Québec est là pour fédérer les forces citoyennes et aider à concrétiser collectivement la mobilité durable ».

Les personnes intéressées à en connaître davantage sur le projet d’Autonomik! sont invitées à visiter le www.autonomik.org.