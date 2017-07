Au terme de deux mandats, Bruno Desjarlais ne se représentera pas à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Chers amis,

Après mûre réflexion, je vous annonce que je ne serai pas candidat aux élections de novembre prochain. L’envie de me consacrer d’avantage à ma nouvelle entreprise ainsi qu’à des projets personnel m’ont amené à prendre cette décision.

Bien qu’il prendra fin en novembre prochain, je suis très fier du travail que j’ai accompli au cours des huit dernières années. J’ai pu contribuer, au sein du conseil de ville et sur de nombreux comités, au développement économique, à l’amélioration du service aux citoyens ainsi qu’au soutien aux nombreux et essentiels organismes. Mais je suis encore plus fier d’avoir aider à mettre en valeur le cœur de notre communauté, notre identité. Quelle riche histoire nous avons avec un patrimoine bâti et religieux incroyable! Avec la bibliothèque, la Maison St Louis et la scène du parc de la Commune nous avons là les outils pour avoir une programmation culturelle des plus riches. D’ailleurs, parmi mes plus beaux moments comme conseiller, j’ai souvenir encore de performances magique d’artistes Varennois et Québécois qui nous ont fait tant vibrer.

Finalement je tiens à vous dire que j’exercerai ma fonction avec le même plaisir et ce jusqu’au dernier jour du mandat que vous m’avez confié. Mille mercis à tous à la Ville de Varennes pour votre énergie et vos compétences,sans vous rien n’aurait été possible. Merci surtout, chers citoyens pour votre confiance.

À bientôt , ce n’est qu’un au revoir

Bruno Desjarlais

Conseiller District 5 Petite Prairie

Varennes