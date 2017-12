Suzanne Dansereau portera les couleurs de la CAQ dans Vercheres

Crédit photo : CAQ

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, est ravi d’annoncer que Suzanne Dansereau, ex-mairesse de Contrecoeur, portera fièrement les couleurs de sa formation politique lors des prochaines élections générales dans la circonscription de Verchères.

« Suzanne a été mairesse de Contrecoeur pendant 16 ans. Elle a réalisé plusieurs améliorations concrètes. Elle a contribué à l’agrandissement du réseau de pistes cyclables, à l’enfouissement des fils sur la 132, à la construction de la promenade sur pilotis, et la liste est longue. Son cheval de bataille est maintenant le développement d’un pôle logistique et industriel à Contrecoeur. Avec des projets comme celui de Contrecoeur, un gouvernement de la CAQ créera des emplois mieux payés. Suzanne est une leader. Je compte beaucoup sur elle », a souligné le chef de la CAQ.

Pour un Québec fort

Suzanne Dansereau a décidé de s’impliquer en politique provinciale parce qu’elle est convaincue que le Québec peut faire mieux. « François Legault est un homme qui veut réellement aider les Québécois. C’est le premier ministre économique qu’il nous faut. Un homme visionnaire, crédible et intègre, qui en a inspiré plus d’un avec son livre Projet Saint-Laurent. C’est exactement ce pourquoi j’adhère à la CAQ : pour le changement. Pour améliorer les conditions de vie des Québécois. Pour donner du souffle aux familles en réduisant le fardeau fiscal. Pour créer des emplois payants partout au Québec », a-t- elle expliqué.

L’équipe du changement

François Legault invite les citoyens de Verchères à tourner la page sur les vieux partis et leurs chicanes perpétuelles. « On a en effet une grande responsabilité à la CAQ, soit celle de présenter une solide équipe du changement, tournée vers l’avenir. Les Québécois sont fatigués d’un gouvernement libéral qui est usé à la corde. Nous sommes en train de préparer une alternative de gouvernement en présentant des femmes et des hommes compétents, dévoués et fiers. Suzanne Dansereau incarne parfaitement ces qualités et je suis ravi de pouvoir compter sur elle. Suzanne, bienvenue dans l’équipe du changement », a conclu le chef de la CAQ. (communique)