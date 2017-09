Une soixantaine de bénévoles participent au nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent à Boucherville

Crédit photo : Ville de Boucherville

Une soixantaine de bénévoles ont récemment participé au nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent à Boucherville.

D’abord, le 15 septembre, un groupe d’employés du Centre de distribution Provigo Boucherville a ramassé les déchets sur une section des berges entourant le terrain du club d’aviron, entre la route 132 et le parc De La Broquerie.

Ensuite, le 17 septembre, de nombreux bénévoles se sont affairés à nettoyer plusieurs secteurs : le terrain du quai De Montarville, la descente à bateaux du parc Léandre-Lacaille, le terrain du poste de pompage De Varennes Nord et tout le secteur du parc de la Frayère jusqu’à la limite de Boucherville et de Varennes.

La même journée, un second groupe de bénévoles de l’école de voile de Boucherville a fait le ménage des berges sur le terrain du Club nautique De Mézy.

Au total, plus de trente sacs à ordures et une dizaine de sacs de matières recyclables ont été ramassés. Les participants ont trouvé, notamment, des milliers de morceaux de verre et de styromousse et des centaines d’emballages (bouteilles et contenants de plastique). Ils ont aussi trouvé de nombreux encombrants, comme des tiges de métal, des barils et des planches de bois cloutées.

L’accès au fleuve attire marcheurs, cyclistes, amateurs d’activités nautiques diverses, photographes, ornithologues, etc. De plus, les berges constituent un habitat pour de nombreuses espèces fauniques. En ramassant les déchets qui se trouvaient sur les rives, les bénévoles ont contribué à rendre les activités pratiquées en bordure du fleuve plus agréables et plus sécuritaires. Ils ont aussi réduit, chez les animaux, les risques de mortalité causés par l’ingestion de déchets.

Les déchets sur les rives proviennent de diverses sources : les épisodes de surverse d’égouts sanitaires et pluviaux, les matières déchargées illégalement sur les berges, les déchets échappés ou négligemment laissés sur place par les gens qui y séjournent, etc.

La Ville de Boucherville remercie les bénévoles pour leur implication ainsi que le Carrefour du bénévolat du Centre d’action bénévole de Boucherville et Environnement Nature Boucherville pour leur précieuse collaboration dans le cadre de la réalisation de cette activité.

(Source : Ville de Boucherville)