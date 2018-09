Signature d’un protocole régional des services d’urgence en milieu isolé

Le 19 septembre dernier, la MRC de Marguerite-D’Youville a procédé à la signature d’un protocole régional permettant aux services de sécurité incendie d’unir leurs forces à celles de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et des services ambulanciers afin d’offrir des services d’urgence en milieu isolé aux citoyens de la région, peu importe où ceux-ci se trouvent lors de l’incident.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la population, car les policiers, pompiers et ambulanciers sont parfois confrontés à des situations d’urgence qui sortent de l’ordinaire et, comme c’est le cas à chaque incident, le temps d’intervention est crucial.

Au cours des dernières années, les services d’urgence ont dû se mobiliser pour répondre à des appels peu communs comme un écrasement d’avion de plaisance sur le territoire de Sainte-Julie; un accident agricole survenu au fin fond d’un champ; un citoyen ayant perdu le contrôle de son véhicule qui a traversé une grange avant d’aller plonger dans le fleuve; porter secours à un navire qui s’est échoué près de Varennes; retrouver une personne perdue dans le boisé de Verchères; des accidents de bateaux sur le Saint-Laurent… La liste est donc pour le moins surprenante.

Depuis 1992, les services de sécurité publics ont reçu plus de 200 appels d’urgence seulement pour des accidents survenus sur le fleuve, c’est-à-dire le long des territoires de Varennes, Verchères et Contrecœur, soit une moyenne de neuf appels par année, et cette tendance est à la hausse, a souligné Alain Pharand, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Varennes, lors de la conférence de presse.

Un vaste territoire

Ce protocole d’entente a reçu l’accréditation du ministère de la Sécurité publique, responsable de l’élaboration d’un cadre de référence, et il vise donc à accroître la sécurité des intervenants d’urgence et des usagers des secteurs hors route. Comme l’a expliqué Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, plusieurs secteurs de la région ne peuvent être atteints par le réseau routier traditionnel, d’où l’importance de cette entente de collaboration régionale qui vient encadrer le travail des diverses organisations qui participent au sauvetage.

Elle a précisé que le territoire de la MRC s’étend sur une superficie de plus de 345 km2 dont près de 80 % est en zone agricole. On y retrouve des milieux naturels tels le boisé de Verchères, la Colonie des Grèves de Contrecœur, le parc Le Rocher de Saint-Amable, les étangs Charlebois et le parc national du Mont-Saint-Bruno à Sainte-Julie, ainsi que les îles de Varennes, Verchères et Contrecœur, où l’on peut pratiquer de nombreuses activités récréatives et touristiques. Le territoire de la MRC est aussi sillonné par un vaste réseau de sentiers récréatifs : pédestres, cyclables, de ski de fond, de VTT et de motoneige.

Mme Roy se réjouit du fait que, grâce à ce protocole d’intervention, motoneigistes, amateurs de ski de fond, randonneurs, chasseurs, pêcheurs, propriétaires d’embarcation de plaisance, sans oublier les agriculteurs, pourront être secourus par les services d’urgence.

Près de 150 000 $

L’équipe d’intervention d’urgence sera donc constituée des services de sécurité incendie de chacune des municipalités de la MRC, des services ambulanciers Demers et Richelieu, ainsi que de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

Deux équipes de sauvetage ont été constituées, soit l’équipe terrestre qui opérera à partir de Saint-Amable et qui disposera d’un véhicule hors route pour aller porter secours à la victime. Le ministère de la Sécurité publique du Québec a octroyé une subvention de 25 000 $ pour l’achat d’un véhicule tout terrain et les équipements de sécurité appropriés, alors que la Municipalité de Saint-Amable a versé 4 500 $ pour l’achat du VTT.

Pour sa part, l’équipe nautique interviendra sur le fleuve et dans les îles rattachées à la MRC. L’embarcation sera accostée à Varennes, à la rampe de mise à l’eau du parc de la Commune. Le ministère de la Sécurité publique du Québec a remis une subvention de 60 000 $ pour l’achat d’un bateau, plus 15 000 $ pour les d’équipements nécessaires, pour un total de 75 000 $, alors que la Ville de Varennes a déboursé 37 000 $ pour l’achat de l’embarcation. Il est à noter de plus que le ministère de la Sécurité publique a donné un montant de 5 000 $ pour l’élaboration du protocole.

« La signature de cette entente nous permet de mieux outiller nos équipes d’intervention d’urgence pour qu’elles puissent répondre aux besoins des citoyens, peu importe où ils se trouvent », a conclu Alain Pharand.