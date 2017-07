Sainte-Julie inaugure sa première rue conviviale

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie a inauguré le 17 juillet dernier sa toute première « rue conviviale ». Les résidents de la rue de Giverny, dans le district du Rucher, deviennent ainsi les pionniers de ce programme en vertu duquel ils s’engagent à conduire moins vite dans leur rue et acceptent l’ajout de structures d’affichage aux points d’entrée.

« Nous avons lancé cette initiative en avril afin de sensibiliser les citoyens au fait que même s’ils respectent la limite de vitesse, 40 km/h c’est encore trop vite quand il y a des enfants, marcheurs et cyclistes dans la rue », explique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Ce concept constitue donc la solution lorsqu’il n’est pas possible ou envisageable, pour diverses raisons, de réduire la limite de vitesse ou d’installer des aménagements ou dispositifs favorisant une réduction de la vitesse.

Jusqu’à maintenant, cinq rues ou groupes de rues ont été acceptés dans le cadre du programme. Il s’agit, outre la rue de Giverny, des rues de Maisonneuve, Gabrielle-Roy, Laure-Conan ainsi que de Vendôme et de Montparnasse. Les aménagements y seront complétés dans les prochaines semaines. Plusieurs autres demandes d’adhésion sont en cours d’analyse.

Étapes du programme

Le programme est réservé aux rues locales, sans déplacement de transit et avec un débit de circulation relativement faible. Les placettes (ronds-points) sont exclues à moins qu’elles soient reliées à une rue admissible. La liste des rues admissibles est disponible sur le site Internet de la Ville.

La demande doit être initiée par un résident de la rue qui doit d’abord présenter à la Ville une requête appuyée par cinq autres résidents de la rue. Après avoir reçu l’accord de la Ville, l’instigateur de la démarche se voit ensuite confier la mission de convaincre au moins le tiers des propriétaires de sa rue de signer un formulaire où ils s’engagent à conduire moins vite, surtout en présence de gens dans la rue.

Une fois que le répondant a obtenu le nombre d’engagements requis, la Ville confirme la désignation de rue conviviale et entreprend le processus d’installation d’une signalisation thématique. Celle-ci est nichée dans un bac à fleurs et installée au centre de la rue pour favoriser une réduction de la vitesse des automobilistes tout en embellissant le secteur.