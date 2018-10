Régate le Contre-courant : un succès à Boucherville

La régate le Contre-courant a remporté un succès tant par le nombre de clubs, de participants que par les conditions météo, le 6 octobre dernier à Boucherville.

Environ 250 rameurs issus de dix clubs d’aviron du Québec se sont affrontés lors de cette course de type Tête de rivière.

Les athlètes ont parcouru 5 km sur le fleuve Saint-Laurent en skiff (seul), en double, en quad et en huit. Les départs à intervalles réguliers avaient lieu du chenal situé entre les îles Charron et Grosbois. Les rameurs devaient se rendre devant l’église Sainte-Famille pour ensuite se diriger au Club d’aviron.

L’événement qui en était à sa onzième édition a rassemblé 10 clubs du Québec et 102 bateaux. Il a introduit cette année des épreuves dans les catégories U15 (parcours de 3 km) et U19 (parcours complet) qui entrent dans le pointage de la Coupe jeunesse Québec. Ce volet désignait les meilleurs rameurs masculin et féminin et le meilleur club du Québec. Le Club d’aviron de Terrebonne a gagné ce titre avec une bonne avance sur le Club d’aviron de Boucherville (CAB) qui n’a pas été présent dans certaines catégories de la compétition. Au classement final, le Club de Terrebonne l’a emporté avec 316 points devant les clubs de Boucherville avec 268 points et de Laval avec 96 points.

« Ce fut une très belle régate avec un record de participation. Nous avons eu une belle température même s’il y avait un peu de vent. Tout s’est bien déroulé, et aucun incident n’a été à déplorer », mentionne Christian Hardy-Cardinal, entraîneur-chef au Club d’aviron de Boucherville.

La régate clôturait la saison d’aviron au Québec. Les rameurs de Boucherville participeront à leur dernière compétition à Saratoga, dans l’État de New York, les 27 et 28 octobre.

Les gagnants membres du CAB

2 X Homme u15 : 1re position : Emanuel Muller, Rémi Nadeau

Skiff Homme u19 : 2e : Charles-Étienne Tabet.

3e : Timothé Payette

Skiff Homme maître : 3e : Denis Baril

Skiff femme sénior poids léger : 2e : Katia Stinson-Sauvageau

Skif femmes u19 : 1re : Rosemarie Lombart

Skif femme maître : 2e : Chantal Benoit

4 X Femme maître : 1re : Sandrine Noël, Caroline Ouellet, Laurence Noël, Florence Morin

2e position: Marie Gareau, Josiane Gallant, Suzanne Hamel, Paule Bernier

2 X Homme u19 : 1re: Timothé Payette, Charles-Étienne Tabet

3e Renaud Chidiak, Henry Cavanagh

8 X Femme senior : 1re : Florence Morin, Caroline Ouellet, Kim Papadimitriou, Victoria Duggan Vandal, Sandrine Noël, Laurence Noël, Anabelle Morin, Katia Stinson-Sauvageau

4 X Homme u19 : 3e : Emanuel Muller, Rémi Nadeau, Renaud Chidiak, Henri Cavanagh

2 X Femme senior : 1re : Laurence Noël, Florence Morin

2 X Femme maître : 2e : Edith Côté – Suzanne Hamel

2 x Femme u19 : 1re : Sandrine Noël, Caroline Ouellet. 2e : Victoria Duggan Vandal, Kim Papadimitriou