Le quincaillier Canac s’installe à Contrecoeur et crée 100 emplois

Crédit photo : Courtoisie

Grilli Samuel Consortium Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ annoncent l’arrivée de la chaîne de quincaillerie et de matériaux de construction Canac, qui occupera le premier immeuble à vocation commerciale de la Cité 3000 à Contrecœur. L’annonce a été faite ce matin en présence de Yves H. Samuel, président de Grilli Samuel Consortium Immobilier, Guy Poulin, vice- président Gestion d’actifs du Fonds immobilier de solidarité FTQ et de Suzanne Dansereau, mairesse de Contrecœur et préfet de la MRC de Marguerite D’Youville.

Canac se porte acquéreur d’un lot de terrain de 370 000 pieds carrés pour y construire, dès 2019, un magasin-entrepôt doté d’une superficie de 40 000 pieds carrés pour la portion magasin détaillant et

30 000 pieds carrés pour la portion entrepôt. Le coût de construction est évalué à 6 M$.

Rappelons qu’en novembre 2015, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et l’entrepreneur Grilli Samuel Consortium Immobilier avaient annoncé une entente de partenariat pour l’acquisition de 4,3 millions de pieds carrés de terrain de la Ville de Contrecœur. Le pôle industriel — Technopole Contrecœur — correspond à 40 % des bâtiments du projet global. Il est situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, de la ligne ferroviaire du CN, du réseau de gaz naturel de Gaz Métro et de la route 132. Il regroupe 2,3 millions de pieds carrés de terrain répartis en une quinzaine de lots sur lesquels seront construits des entrepôts et des centres de distribution à valeur ajoutée pour le traitement d’un grand volume de marchandises. Le pôle commercial — Cité 3000 — est quant à lui situé à proximité de l’autoroute 30. Il regroupe 2 millions de pieds carrés de terrain sur lesquels seront construits des bâtiments à vocation commerciale ainsi qu’une aire de services autoroutiers.

Citations

« Nous sommes fiers d’annoncer l’arrivée de Canac à la Cité 3000 de Contrecœur, un joueur clé dans le secteur du détail. Il s’agit d’un partenaire majeur qui a choisi de miser sur la grande région métropolitaine afin d’assurer son développement stratégique et nous sommes confiants que son arrivée aura un effet d’entraînement pour attirer d’autres joueurs tant du secteur du détail, de l’hôtellerie, que financier et de la restauration. »

Yves H. Samuel, président de Grilli Samuel Consortium Immobilier

« Le projet Cité 3000 revêt une grande importance dans le cadre du déploiement de la stratégie maritime du Québec dans laquelle s’inscrit le développement de la zone industrialo-portuaire de Contrecœur- Varennes. Avec le développement de cet important pôle commercial qui s’échelonnera sur plusieurs années, nous participons au développement économique de la région et nous créons des centaines

d’emplois, c’est d’ailleurs ce qui nous anime au quotidien. Déjà, avec l’arrivée de Canac, cent emplois récurrents seront créés dès 2019. »

Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

De son côté, la mairesse de la Ville de Contrecœur, Mme Suzanne Dansereau se réjouit de cette annonce confirmant l’arrivée de Canac. « Cet investissement contribuera à l’essor commercial de notre ville. Je suis convaincue que c’est le début d’une série d’investissements et qu’il y aura d’autres annonces très prochainement dans le secteur de la Cité 3000 qui fait partie de la zone industrialo-portuaire. Elle tient à remercier Grilli Samuel Consortium Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ainsi que les dirigeants de Canac pour leur participation au dynamisme de la ville! »