Québec mise sur le développement des zones industrialo-portuaires en Montérégie

Crédit photo : CCIRS

Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et la chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) ont organisé conjointement une journée de promotion et d’information sur le potentiel de développement économique des zones industrialo-portuaires (IP) en Montérégie et les occasions d’affaires à y saisir.

Les 175 personnes et plus qui ont participé à cet événement provenaient de partout sur la Rive-Sud.

L’avant-midi était axée sur la présentation des plans de développement et de la complémentarité des trois zones IP identifiées en Montérégie, soit : Sore-Tracy, Contrecoeur-Varennes et Salaberry-de-Valleyfield, ainsi que la présentation des aides gouvernementales pour soutenir les projets d’investissement.

Cet avant-midi des plus motivants fut suivi par une allocution de M. Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes, présentant la Stratégie maritime du Québec et ses impacts sur le développement économique de la Montérégie. « Il y a 300 millions de dollars de disponibles pour attirer les entreprises qui désirent s’installer dans les zones industrialo-portuaires et les sommes sont accessibles dès maintenant. Appelez-nous pour vous soumettre vos projets et nous en ferons une priorité. Vos projets deviennent nos projets. » a souligné avec enthousiasme M. D’Amour.

La présidente de la CCIRS, madame Catherine Brault a ajouté : « Le développement des zones industrialo-portuaires saura sans contredit stimuler encore plus la croissance économique de la grande Rive-Sud, par l’attraction d’investissements dans les infrastructures et dans de nouveaux secteurs d’activités ; par la création d’emplois et par le soutien à l’innovation. Nous sommes fiers de prendre part à l’amélioration et au maintien du positionnement concurrentiel du Québec sur la scène internationale. »

La Stratégie maritime :

 Tout comme le Plan Nord, est une initiative économique majeure pour le Québec ;

 Vise une utilisation optimale et responsable du potentiel maritime québécois et comporte différentes mesures destinées à mettre en valeur le transport maritime, le tourisme et les ressources marines du territoire maritime ;

 Engendrera, d’ici 2030, des investissements de plusieurs milliards de dollars et entraînera la création de 30 000 emplois directs, dans toutes les régions du Québec ;

 Prévoit, dans son plan d’action, des investissements de l’ordre de 2,9 milliards de dollars pour les cinq premières années.