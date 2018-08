Promotion de l’achat local: les commerçants de Saint-Amable sont invités à participer à un carnet de coupons découvertes pour les nouveaux citoyens

Crédit photo : Courtoisie

Afin de soutenir le développement économique local, la Municipalité de Saint-Amable reconduit pour une troisième année consécutive la création d’un carnet de Coupons Découvertes à l’intention des nouveaux citoyens uniquement. Il s’agit d’un carnet d’offres commerciales proposées par des commerçants établis à Saint-Amable et par le Service des loisirs pour faire découvrir des produits et services disponibles sur le territoire. Réalisée pour la première fois en 2016, cette initiative a permis de faire connaître près de 30 entreprises, produits et services offerts sur le territoire de Saint-Amable. Pour participer, les entreprises intéressées doivent transmettre, au plus tard le 3 août 2018, une offre promotionnelle valide jusqu’au 30 septembre 2019, leur logo et leurs coordonnées par courriel au Service des communications à alapierre@st-amable.qc.ca. La participation est gratuite et les Coupons Découvertes seront créés par le Service des communications.

N.B. :

* Les entreprises participantes sont responsables de l’application de leur offre commerciale et ne peuvent demander de compensation auprès de la Municipalité pour l’offre proposée aux nouveaux citoyens.

** La participation aux Coupons Découvertes est offerte aux commerçants sur une base volontaire.

*** Seules les entreprises dont la place d’affaire ou l’adresse civique du commerce est à Saint-Amable sont éligibles.