Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur: période de consultation publique et sessions d’information

Crédit photo : Port de Montréal

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale du projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur, situé à Contrecoeur, à environ 40 kilomètres au nord-est de Montréal, au Québec.

L’Agence invite le public et les groupes autochtones à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels que présentés dans le résumé de l’étude d’impact environnemental du promoteur.

Des sessions d’information auront lieu durant cette période de consultation.

Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics. Les commentaires écrits dans l’une ou l’autre des langues officielles doivent être envoyés au plus tard le 9 mars 2018 à :

Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur

Agence canadienne d’évaluation environnementale

901-1550, avenue d’Estimauville

Québec (Québec) G1J 0C1

Téléphone: 418-649-6444

Courriel : CEAA.ContrecoeurPortProject-ProjetPortContrecoeur.ACEE@acee-ceaa.gc.ca

Dans une prochaine étape, l’Agence rédigera la version provisoire du rapport d’évaluation environnemental et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l’évaluation environnementale. Le public sera invité à formuler des commentaires sur ces derniers lors d’une dernière période de commentaire sur ce projet.

Pour de plus amples renseignements sur les politiques de l’Agence en matière de protection de la vie privée, veuillez consulter l’avis de confidentialité sur le site Web de l’Agence à canada.ca/acee.

Pour examiner le résumé de l’étude d’impact environnemental ou pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l’Agence à canada.ca/acee (numéro de référence du registre 80116). Des copies imprimées sont aussi disponibles aux endroits suivants:

Bibliothèque municipale de Contrecœur

5000, route Marie-Victorin

Contrecœur (Québec)

Bibliothèque municipale de Verchères

36, rue Dalpé

Verchères (Québec)

Sessions d’information

L’Agence invite le public à participer à une session d’information sur le processus fédéral d’évaluation environnementale, et tiendra également une session portes ouvertes et deux séances publiques avec modérateur afin de fournir des renseignements sur le projet et répondre aux questions/commentaires du public.

Toutes ces activités auront lieu au Centre multifonctionnel de Contrecœur situé au 475 rue Chabot, Contrecoeur (entrée du Service loisir et culture).

Session d’information sur le processus fédéral : le 7 février 2018, de 19h à 21h

Session portes ouvertes (table thématique) : le 27 février 2018, de 15h30 à 20h

Séances publique avec modérateur : le 28 février et le 1er mars 2018, de 18h à 22h

Lors de la session porte ouverte et les séances publiques avec modérateur, des représentants des ministères fédéraux, du gouvernement du Québec et du promoteur seront sur place pour répondre aux questions.

Pour les deux séances publiques avec modérateur, les personnes qui désirent poser des questions au promoteur ou au comité technique d’évaluation environnemental sont priées de s’inscrire à la table d’accueil durant les 45 minutes (de 18h15 à 19h) précédant le début des séances.