Crédit photo : Courtoisie

Le 10 septembre dernier se déroulait la 15e Journée mondiale de la prévention du suicide sous le thème Prenez une minute, changez une vie, qui rappelle que nos actions et notre attention peuvent faire une différence dans la vie d’un proche, d’un voisin, d’un collègue.

L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a souligné lors de cette activité que c’est grâce à la multiplication de ces actions individuelles que la cause devient collective et qu’est renforcé le filet humain qui soutient les personnes en détresse. On rappelle qu’il est parfois nécessaire d’agir de façon urgente pour protéger une personne vulnérable, mais qu’il est également important de s’accorder du temps pour prendre soin de soi ou d’un proche.

L’organisme indique que plus de 20 000 intervenants, provenant notamment du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau communautaire québécois et du milieu privé, ont été formés en prévention du suicide depuis 2010. Cette formation vise à développer les compétences spécifiques à une intervention complète et adaptée auprès de la personne suicidaire.

« Avec plus de 20 000 intervenants formés en prévention du suicide, nos communautés sont plus fortes. Le rôle de ces porteurs d’espoir est crucial dans le filet humain que nous tissons chaque jour pour protéger les personnes vulnérables au suicide; ils contribuent sans aucun doute à sauver de nombreuses vies. Les Québécois doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls lorsqu’ils vivent de la détresse, s’inquiètent pour un proche ou vivent un deuil. Ils peuvent compter sur ce solide réseau de professionnels qualifiés et empathiques, qui travaillent à la fois dans les réseaux communautaire, public et privé », a mentionné Jérôme Gaudreault, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide.

« Bien que le taux de suicide ait diminué au Québec depuis les dernières années, chaque décès est un décès de trop. Il est donc primordial de poursuivre les efforts afin de sensibiliser la population et d’outiller efficacement les intervenants qui contribuent, par leurs actions et leur écoute, à prévenir les suicides. Comme nous le rappelle le thème de cette année, une minute peut changer une vie. Nous devons donc tous faire preuve de vigilance et rester attentifs aux signes de détresse afin d’intervenir le plus rapidement possible », a précisé Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.

Pour plus d’information, nous vous invitons à visionner les vidéos suivantes : « S’engager en prévention du suicide » : http://bit.ly/2gLp4wG

« Merci aux 20 000 intervenants formés » : http://bit.ly/2xbnWca. (Mention de source : AQPS)