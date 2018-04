Le PixiLab et la Jardinothèque : deux projets novateurs à la bibliothèque Georges-Dor de Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

Le Réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Longueuil a officiellement dévoilé un nouvel espace et un nouveau service à la bibliothèque Georges-Dor : le PixiLab et la Jardinothèque. L’événement s’est déroulé en présence d’élus, du porte-parole du PixiLab, le chroniqueur technologique Pascal Forget, ainsi que de nombreux partenaires et invités.

« Accessibles à tous, ces innovations permettront à toute la population d’en apprendre davantage sur des passe-temps passionnants. Ces deux projets favorisent l’interactivité et la transmission des savoirs entre les citoyens et promeuvent la création de liens entre les usagers de ces services », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

« Je suis très fier et enthousiaste que la Ville mette sur pied ces deux initiatives qui permettront, autant aux adeptes de technologie qu’aux passionnés d’horticulture de toutes les générations, de se retrouver afin de créer, d’échanger ainsi que de découvrir et de partager des passions communes », a ajouté le conseiller municipal et membre du comité exécutif, Éric Bouchard.

PixiLab

Réalisé dans le cadre de l’entente de développement culturel, ce laboratoire de création numérique vise à faire découvrir de nouvelles technologies et à explorer plusieurs facettes du multimédia. En plus de créer un espace physique favorisant l’interaction entre les citoyens, ce lieu met à la disposition du public un ensemble de ressources matérielles et logicielles afin de concevoir, notamment, des productions visuelles, sonores et vidéo, de numériser des albums photos, d’expérimenter la réalité virtuelle ou encore de programmer un site Web.

Jardinothèque

Les adeptes de jardinage seront servis grâce à cette initiative qui favorise le partage de connaissances, d’expériences et de conseils sur tout ce qui a trait aux plantes et aux potagers. Les citoyens peuvent dorénavant obtenir gratuitement des semences de fruits, de légumes, de fleurs et de fines herbes.

Soulignons que cet événement s’est déroulé lors de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Rappelons aussi qu’en plus de mettre sur pied divers projets chaque année, le Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil compte huit bibliothèques qui mettent à la disposition des citoyens de tous âges et de toutes origines une vaste collection de près de 500 000 documents imprimés et de 30 000 documents audiovisuels et multimédias.

(Source : Ville de Longueuil)