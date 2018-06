Les photos de Daniel Forand et Jean-François Ménard choisies au vote du public

Exposition annuelle du Club photo de Boucherville

Au terme de son exposition annuelle qui s’est tenue en mai à la Galerie Vincent-d’Indy, le Club photo de Boucherville a comptabilisé plus de 500 bulletins de vote issus de son concours Coup de coeur du public. Résultat, la photo couleur “Cabane sous les étoiles” de Daniel Forand s’est avérée la plus populaire tandis que “Pyramid Lake” de Jean-François Ménard s’est retrouvée sur le dessus de la pile parmi les clichés en noir et blanc. C’est ainsi que les visiteurs de l’exposition ont tranché parmi le vaste choix qui leur était proposé.

Le Club photo tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement de même que les participants au concours. Lors du décrochage, les responsables du concours ont photographié les deux heureux élus avec leur création. L’organisme devrait tenir sa prochaine exposition annuelle au printemps 2019.