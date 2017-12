Passage très remarqué du père Noël à Saint-Amable!

Il y avait de la grande visite le 25 novembre dernier alors que le père Noël est venu dire bonjour aux enfants à Saint-Amable et leur rappeler de continuer d’être bien sage!

Il y avait un monde fou à l’école secondaire François-Williams alors qu’on proposait une foule d’activités gratuites pour les jeunes : bricolage, jeux gonflables, maquillage, musique, fabrication de biscuits, amuseurs publics, lecture de contes de Noël, etc!

Le journal La Relève a fait son enquête et c’était bel et bien le père Noël en personne puisqu’il avait une vraie barbe et qu’il donnait des petits cadeaux à tous les enfants qui venaient le voir. On a même aperçu ses rennes cachés derrière l’école!

Mais continuez d’être sages les enfants car le père Noël devrait repasser bientôt avec des plus gros cadeaux!