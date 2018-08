Pas de pause estivale pour les travaux routiers dans la région

Crédit photo : Courtoisie

On peut d’ores et déjà affirmer que l’été 2018 a été l’un des plus chauds des dernières années et les couleurs les plus en vogue au cours de cette saison estivale sont le bleu ciel, le jaune soleil, le rouge coup de soleil et… le orange des cônes dans les zones de travaux!

Du côté du ministère des Transports du Québec, on poursuit les travaux de stabilisation et de reconstruction du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine à Boucherville et à Sainte-Julie. Depuis le 12 août dernier, il y a fermeture complète en tout temps du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine, entre la route 229 (montée Sainte-Julie) et le chemin du Fer-à-Cheval, avec détour obligatoire pour les automobilistes.

Ce changement temporaire à la gestion de la circulation a été rendu nécessaire en raison de travaux plus importants qu’anticipés au niveau de la fondation de la chaussée, ce qui cause bien des inconvénients aux citoyens qui empruntent cette artère et surtout à ceux qui demeurent dans le secteur. La patience est de mise de ce côté, car ce chantier amorcé au début du mois de juillet devrait se poursuivre jusqu’en septembre.

Sur le boulevard Armand-Frappier

Les travaux de reconstruction de la chaussée sur le boulevard Armand-Frappier, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue de Grenoble, ont commencé le mercredi 15 août dernier et la Ville de Sainte-Julie a fait savoir que la circulation dans les deux sens avec des voies restreintes sera maintenue en tout temps, de même que l’accès aux commerces. La Municipalité indique également que les interventions sur le synchronisme des feux de circulation seront faites au besoin afin de réduire autant que possible les impacts sur la circulation. Au moment d’écrire ces lignes, les travaux devraient encore durer de cinq à sept semaines.

Reconstruction sur la rue Principale

La Ville a également commencé, le 17 août dernier, les travaux de reconstruction des fondations et de la chaussée sur la rue Principale, entre la montée Sainte-Julie et la rue Décarie. On précise que la circulation locale ainsi que l’accès aux trottoirs seront maintenus autant que possible et qu’une signalisation de détour sera mise en place au besoin. Le chantier devrait durer environ six semaines.

Montée Chicoine-Larose à Verchères

La montée Chicoine-Larose à Verchères, entre la route 132 et le rang des Terres-Noires, a été fermée à la circulation depuis le 13 août dernier. Les travaux consistent au remplacement d’un ponceau et ceux-ci devraient se poursuivre encore une semaine, si la température le permet et s’il n’y a pas de travaux plus importants qu’anticipés en cours de ce chantier. Les citoyens sont donc invités à utiliser la montée Calixa-Lavallée à Verchères ou la montée Lapierre à Contrecoeur durant cette période.