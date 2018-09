Nouvelles installations intergénérationnelles au parc Albini-Gemme de Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Saint-Amable a inauguré officiellement les nouvelles installations intergénérationnelles du parc Albini-Gemme le samedi 22 septembre 2018. Réalisée dans le cadre d’une initiative du plan d’action 2015-2018 de l’accréditation Municipalité amie des aînés (MADA), le projet d’aménagement et d’embellissement du parc s’est concrétisé au cours de l’été. Parmi les nouvelles installations, il est possible de retrouver un Parcours Santé intergénérationnel, une aire de repose, une table de pique-nique, une installation sanitaire, une fontaine à boire, un module de jeux pour les 18 mois et plus ainsi qu’une balançoire parents-enfants.

Le Parcours Santé se veut en fait l’équivalent d’une séance d’entraînement complète répartie en quatre stations d’exercice sur une distance de 400 mètres. Les utilisateurs de tous âges découvriront des panneaux explicatifs situés à proximité des installations. Ces panneaux suggèrent une variété d’étirements et d’exercices pour s’échauffer, se tonifier et améliorer la flexibilité. Le concept et la fabrication des stations ont été réalisés par l’entreprise AtlasBarz en collaboration

avec le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Amable et de deux kinésiologues des CISSS de la Montérégie-Est et CISSS de la Montérégie-Ouest. Le programme d’entraînement accompagnant les modules est exclusif à la Municipalité et est adapté à toutes les formes physiques : débutant, intermédiaire, avancé et à accessibilité universelle. Tout le projet a été pensé dans le but de conserver le milieu naturel et boisé du parc. Cet élément a d’ailleurs inspiré AtlasBarz dans la réalisation de l’aspect des structures d’exercice.

Cet investissement de plus de 157 600 $ a pu voir le jour grâce au support du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui a offert une subvention majeure issue du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité – Municipalité amie des aînées de 78 800 $ qui correspond à la moitié du budget total. L’autre moitié s’est vue attribué par l’entremise de sommes destinées à de tels projets d’envergure dans le Programme triennal d’immobilisation de la Municipalité.