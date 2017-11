Une nouvelle ligue de kin-ball scolaire

L’Association régionale de kin-ball met sur pied une ligue scolaire qui disputera ses premiers matchs en janvier prochain.

Elle s’adresse aux élèves de la 4e à la 6e année du primaire, et à ceux du secondaire. Les joueurs qui s’inscriront dans cette ligue participeront à trois tournois de division, et ceux des écoles qui se qualifieront pourront participer à la finale régionale des Jeux de kin-ball qui auront lieu les 21 et 22 avril 2018. Cet événement permettra, éventuellement, d’obtenir un statut de sport officiel aux Jeux du Québec.

D’ici là, l’Association invite les jeunes à découvrir ce sport inventé au Québec et qui se joue avec un gros ballon. Tous les dimanches de novembre à 10 h, ils sont invités à jouer au collège Édouard-Montpetit, à Longueuil, et le 26 novembre de 10 à 16 h à l’école du Grand-Chêne, à Sainte-Julie