Le Noir et Or De Mortagne champion du tournoi midget Espoir

L’équipe midget Espoir De Mortagne est championne du Challenge de Drummondville, un tournoi provincial de la Ligue de hockey d’excellence du Québec, qui se tenait du 23 au 26 novembre dernier.

L’équipe Noir et Or De Mortagne, catégorie midget Espoir, a eu un parcours parfait avec sept victoires en autant de matchs. « Nous sommes excessivement fiers de la performance des joueurs. Chacune des parties a été disputée en l’absence de deux ou trois joueurs blessés. Même en finale, un de nos bons joueurs a été expulsé au début de la partie. Malgré tout, la situation a été bien gérée et nous avons gagné les matchs. C’est vraiment une victoire d’équipe. Les hockeyeurs ont été constants durant toutes les parties. Ils ont bien performé autant au niveau défensif qu’offensif », a commenté l’instructeur chef, Sébastien Cloutier.

Les 25 équipes de la Ligue d’excellence du Québec étaient présentes ainsi que deux équipes formées pour l’occasion des meilleurs espoirs de 14 ans, totalisant 27 équipes.

L’équipe Noir et Or De Mortagne était composée de 17 jeunes âgés de 15 et 16 ans provenant des villes de Sorel-Tracy, Verchères, Varennes, Boucherville, Sainte-Julie et Saint-Bruno.

Parmi eux, deux ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe des meilleurs joueurs midget Espoir lors du prochain tournoi midget 3A. Il s’agit d’Alexis Giguère et Émile Villiard.

Durant ces quatre journées de tournoi, près de 500 joueurs ont disputé pas moins de 54 matchs

Position Nom des joueurs

Gardien Alex Brousseau

Brandon Savaria

Samuel Bisson

Jordan Prepzl

Assistant Julien Poupard

William Cantin

Capitaine Louis Paquette

Étienne Charland

Emile Villiard

Frédéric Rainville

Assistant Alexis Giguère

Thomas Belzile

Mathis Fredette

William Trudeau

Thomas Raymond

Julien Turcotte

Clément Richer

Mathis Huot