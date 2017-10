Naomi Frenette, la Blanche Neige d’ici

Crédit photo : Jan Thijs

Naomi Frenette a commencé à fréquenter très jeune les plateaux de tournage alors qu’elle accompagnait son père Jean. Elle a rapidement pris goût au métier de cascadeur.

La jeune femme de 22 ans de Boucherville a déjà doublé de grandes vedettes. Athlète, Naomi pratique la gymnastique depuis l’âge de 13 ans. Elle est double championne du Québec en arts martiaux.

Diplômée en art dramatique d’une école d’Hollywood, Naomi connait un excellent début de carrière dans l’industrie du septième art. Elle a fait la doublure de Lily Collins, dans Mirror Mirror, l’histoire de Blanche Neige revisitée, mettant également en vedette Julia Roberts. Dans Pompéi, elle a doublé l’actrice Emily Browning dans une scène où elle était en feu, de la tête aux pieds. Elle a été la doublure d’Abigail Breslin dans le film Haunter.

« Je n’imagine pas faire autre chose dans la vie. Je veux faire mes propres cascades et éventuellement faire du jeu. Je trippe au bout. »

Plus connue du côté anglophone et américain, Naomi a obtenu un rôle dans la série This life, saisons 1 et 2, et tout récemment dans le film Death Wish avec Bruce Willis, qui sortira en novembre. Elle joue le rôle de knoxGirl.

Naomi a participé à d’autres scènes de cascades où l’adrénaline était au maximum, notamment dans X-Men. « C’est certain que c’est un métier risqué, comme n’importe quoi. Mais on est bien préparés et on fait toujours en sorte que tout soit sécuritaire », dit-elle.

Côté québécois, Naomi a obtenu un rôle dans Sur-Vie, une production de Séries+, avec Luc Picard et Mariloup Wolfe. Elle a aussi joué et fait des scènes de cascades dans Trauma II et dans 19-2. Définitivement, elle carbure aux défis!