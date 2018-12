Morte écrasée par un autobus

Crédit photo : Ville de Longueuil

Une dame âgée dans la soixantaine qui circulait à pied, avec son chien, sur le boulevard Marie-Victorin à la hauteur de la rue d’Argenson, à Boucherville, a été heurtée mortellement par un autobus du RTL, hier vers 18h20.

Le décès de la piétonne a été constaté sur place. Son chien a été conduit à la Clinique vétérinaire d’Argenson, mais n’a pas survécu. En état de choc, la conductrice de l’autobus impliqué a été conduite à l’hôpital pour y être traitée.

Les policiers ignorent pour l’instant les circonstances qui entourent cet accident. Ils sont à analyser les différents éléments pour déterminer la cause : où se trouvait la victime au moment de l’accident et la visibilité dans le secteur, en plus des témoignages recueillis des gens qui étaient sur place au moment de l’impact afin de tenter d’élucider la cause de cet accident.