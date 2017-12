Molson bénéficiera d’un crédit de taxe dégressif sur cinq ans d’une valeur totale de 14,9 M$

C’est à l’unanimité que le conseil de ville de Longueuil a entériné, lors de sa séance du 5 décembre, la convention d’achat-vente avec Molson Coors pour un terrain de plus de 6 000 000 pi2 situé dans la zone aéroportuaire. La Ville et l’entreprise peuvent maintenant finaliser les dernières étapes qui mèneront à la conclusion de cette importante transaction.

En plus de fixer les termes financiers de la vente du terrain pour un montant de 6,8 M$, la convention d’achat-vente prévoit que Molson Coors construira un bâtiment industriel d’une valeur d’environ 138 M$. L’entreprise bénéficiera du programme d’aide au développement de la zone aéroportuaire en vertu de la Charte de la Ville de Longueuil. À compter de la mise en service de l’usine, prévue en 2021, le projet fera ainsi l’objet d’un crédit de taxe dégressif sur 5 ans, d’une valeur totale de 14,9 M$. Grâce à cet investissement majeur, la Ville touchera, entre 2018 et 2026, 17 M$ en revenus de taxation, en plus des 5 M$ récurrents annuellement par la suite.

« Une autre étape importante vient d’être franchie en vue d’accueillir Molson Coors sur notre territoire. L’arrivée de cette entreprise prestigieuse confirme l’attractivité de Longueuil dans l’espace métropolitain. La construction de cette usine vient renforcer l’importante grappe agroalimentaire de notre territoire », s’est réjouie la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Une entente avantageuse à tous les points de vue pour Longueuil

La venue de Molson Coors constitue un projet majeur d’investissement qui générera des retombées économiques importantes pour Longueuil et pour toute la région. La zone aéroportuaire est un secteur prioritaire à développer et l’arrivée de cette entreprise d’envergure, qui vient récompenser des années d’efforts, créera inévitablement un effet d’entraînement positif.

(Source : Ville de Longueuil)