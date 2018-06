Meagan Duhamel décroche un Maurice

La patineuse artistique et Bouchervilloise, Meagan Duhamel, et son partenaire Eric Radford, ont été honorés pour l’ensemble de leur carrière et particulièrement pour leurs performances aux Jeux Olympiques de PyeongChang lors du 45e Gala SPORTSQUÉBEC.

Le couple a remporté un trophée Maurice dans la catégorie Partenaires de l’année. Le duo, rappelons-le, a terminé en 2e position au programme court et en 1ere position au programme libre aux Olympiques 2018. Les médaillés d’or Tessa Virtue et Scott Moir, ont également remporté un Maurice.