Les maires Suzanne Roy, Martin Damphousse, Alexandre Bélisle et Daniel Plouffe élus par acclamation!

Crédit photo : iStock

Au moment de mettre sous presse et au terme de la période prévue pour produire une déclaration de candidature en vue des élections municipales, soit le 6 vendredi octobre à 16 h 30, quatre des six maires de la MRC de Marguerite-D’Youville ont été élus par acclamation, soit Suzanne Roy à Sainte-Julie, Martin Damphousse à Varennes, Alexandre Bélisle à Verchères et Daniel Plouffe à Calixa-Lavallée.

Sainte-Julie

À Sainte-Julie, deux candidatures ont été déposées avant la date limite, soit Étienne Régimbal qui se présente dans le district de la Vallée (3) contre le représentant de La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy, Claude Dalpé. Aussi, le candidat indépendant Yann Marcotte sera opposé à Nicole Marchand (conseillère sortante) de La voix des citoyens, dans le district du Rucher (4).

Les autres candidats de la formation de la mairesse sont donc élus sans opposition, soit Isabelle Poulet (sortante) dans le district de la Belle-Rivière-Ringuet (1); André Lemay (sortant) dans le district du Moulin (2); Mario Lemay (sortant) dans le district du Vieux-Village (5); Normand Varin (sortant) dans le district du Grand-Coteau (6); Amélie Poirier dans le district de l’Arc-en-Ciel (7) et Lucie Bisson (sortante) dans le district de la Montagne (8).

« En tout premier lieu, je voudrais remercier la population de Sainte-Julie et les assurer que je mettrai toute mon énergie et ma volonté à leur offrir un milieu de vie de qualité, a fait savoir la mairesse Suzanne Roy qui a reçu un quatrième mandat d’affilée de ses citoyens. Les conseillers Isabelle Poulet, Lucie Bisson, Amélie Poirier, André Lemay, Normand Varin et Mario Lemay travailleront avec la même vision. Nous invitons tous les Julievillois à voter le 5 novembre pour Nicole Marchand et Claude Dalpé, deux membres de notre équipe qui ont des racines profondes dans leur quartier et qui partagent la même vision pour Sainte-Julie. »

Varennes

À Varennes, presque tous les membres du Parti Durable / Équipe Damphousse ont été élus sans opposition, à l’exception de Marc-André Savaria (sortant), qui devra faire campagne contre la candidate indépendante, Marie-Ève Dulude, dans le district numéro 1 La Guillaudière.

Les autres candidats sous la bannière du maire ont été élus par acclamation, soit Lyne Beaulieu (sortante), district numéro 2 La Sitière; Mélanie Simoneau, district numéro 3 Langloiserie; Denis Le Blanc (sortant), district numéro 4 Notre-Dame; Benoit Duval, district numéro 5 Petite-Prairie; Natalie Parent (sortante), district numéro 6 Les Seigneuries; Gaétan Marcil (sortant), district numéro 7 Saint-Charles; Brigitte Collin (sortante), district numéro 8 De Martigny.

« Nous sommes très heureux et reconnaissants de ce témoignage de confiance de la part des citoyens varennois, a mentionné le maire Martin Damphousse qui entame un troisième mandat. Au cours des derniers mois, nous avons eu l’occasion de côtoyer la population à l’occasion de divers événements et nous avons été à même de constater le grand taux de satisfaction et l’appui envers les projets mis de l’avant par notre équipe et l’administration municipale. C’est probablement la raison pour laquelle nous percevons peu d’opposition. Nous entendons poursuivre notre travail, inspirés par le bilan exceptionnel de nos réalisations, selon nos moyens et avec conviction. »

Verchères

À Verchères, les électeurs du quartier 2 auront particulièrement le choix puisqu’on dénombre cinq candidats! André Dansereau (sortant) se mesurera à la conseillère sortante du district 1, Michèle Tremblay, de même que Carole Boisvert, Michèle Couture et Denis Duhalde. Aussi, dans le 3, le candidat indépendant Jarrod Gosselin tentera de l’emporter sur le conseiller sortant, Luc Fortin. Dans le quartier 1, deux candidats indépendants se font face, soit Micheline Lagarde et Benoit Marotte.

Les autres candidats qui se sont présentés ont été élus sans opposition, soit, Gilles Lamoureux (sortant) dans le 4, Claude Ménard (sortant) dans le district 5 et Nathalie Fillion (sortante) dans le 6.

« C’est un grand privilège d’être le maire d’une si belle municipalité comme Verchères et je suis très heureux de pouvoir renouveler mon mandat, a déclaré Alexandre Bélisle. Depuis 2009, nous avons réalisé de nombreux projets et, plus important encore, nous avons établi une culture d’ouverture et de proximité avec tous les citoyens. Je m’engage à rester disponible auprès de la population afin que le nouveau conseil puisse continuer de prendre les meilleures orientations pour Verchères. Les nombreux enjeux locaux et régionaux demeureront au centre de ma préoccupation. Nous travaillerons chaque jour pour que Verchères et la région continuent de prospérer dans un esprit de développement durable. Je continuerai à travailler activement avec l’ensemble des conseillers et conseillères qui seront élus le 5 novembre prochain pour assurer un milieu de vie agréable pour tous les Verchèroises et Verchèrois. »

Calixa-Lavallée

À Calixa-Lavallée, les candidats ont été élus sans opposition, soit Ghislain Beauregard (sortant) dans le quartier 1; Daniel Palardy (sortant) dans le 2; Claude Lacasse dans le quartier 3; Bruno Napert (sortant) dans le 4; Louis Tremblay dans le quartier 5 et Patrick Keegan dans le 6.

« C’est avec humilité que j’accepte ce mandat, c’est une belle marque de confiance de la population, a fait savoir le maire Daniel Plouffe. J’ai travaillé pendant quatre ans avec l’idée d’être honnête et de faire preuve d’intégrité et j’entends poursuivre dans la même veine. Je serai bien entouré avec mon équipe dans laquelle il y a du sang neuf. Nous allons aussi chercher des partenaires extérieurs, c’est-à-dire des subventions, pour réaliser des projets et respecter la capacité de payer des citoyens. Bref, j’aborde ce mandat sous le signe de la continuité. »

Saint-Amable

À Saint-Amable, deux équipes s’affronteront, soit le Parti Essor du maire François Gamache et Vision Équipe Stéphane Williams.

Dans le quartier 1 Mario McDuff (sortant-Essor) se présente contre Marie-Ève Tanguay (Vision). Il y aura une lutte à trois dans le quartier 2, alors que le candidat indépendant Bruno Champagne briguera le scrutin à Mathieu Daviault (Vision) et Valérie La Madeleine (Essor). Dans le 3, le conseiller sortant Pierre Vermette (Essor) retrouvera Vicky Langevin (Vision). Dans le 4, la conseillère sortante Nathalie Poitras (Essor) tentera de l’emporter sur France Gosselin (Vision), alors que dans le quartier 5, Jenny Delage (Essor) se présente contre Robert Gagnon (Vision). Finalement, dans le quartier 6, la conseillère sortante Monique Savard (Essor) fera la lutte à Michel Martel (Vision).

Contrecœur

À Contrecœur, trois personnes se feront la lutte à la mairie, soit la conseillère sortante Maud Allaire, la candidate indépendante Joëlle Bissonnette et l’ancien conseiller Ronald Leclaire. Dans le district de l’Acier (1), le conseiller sortant Mario Gervais sera opposé à Vincenzo Roberto Gattuso et Jonathan Paris. Dans le 2, le conseiller sortant Claude Bérard se mesurera à Pierre-Olivier Roy. Dans le district de la Fabrique (3), trois candidats indépendants tenteront de se faire élire, soit Pierre Bélisle, Steve Hamel et Roger Southière. Dans le district du Moulin (4) les électeurs auront le choix entre Dominique Doyon et Véronique Lemieux. Le conseiller sortant André Gosselin fera face à la candidate indépendante Vanessa Bourdage dans le district Grand Saint-Ours (5). Et finalement, dans le district Saint-Laurent-du-Fleuve (6), Denis-Charles Drapeau et Jean Grenier se feront la lutte.