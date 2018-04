Longueuil encourage ses citoyens à adopter un comportement écoresponsable à l’occasion de la Journée verte

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville tiendra sa Journée verte le 28 avril prochain, à l’hôtel de ville et au Marché public de Longueuil. L’événement vise à sensibiliser les citoyens sur l’importance de la préservation de la canopée urbaine et à informer la population sur différents sujets écologiques d’actualité par le biais de conférences présentées par des spécialistes en horticulture et en environnement.

« La Journée verte est l’occasion idéale d’encourager la population à adopter des comportements écoresponsables qui s’inscriront dans une vision de développement durable et qui font écho au Jour de la Terre célébré le 22 avril prochain à travers le Québec. Cela fait maintenant 10 ans que nous procédons à la distribution d’arbres d’essences variées gratuitement et que nous poursuivons les actions menant à la préservation de la canopée urbaine. C’est avec fierté que Longueuil pose des gestes verts concrets qui ont un impact direct et positif sur la qualité de l’air ambiant et donc sur le bien-être des citoyens », souligne la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Offres écologiques intéressantes et concours

Bien que la distribution d’arbres soit l’attraction principale durant cette journée, la Ville permettra

également aux citoyens de repartir avec un composteur ou un récupérateur d’eau de pluie à prix réduit. Il sera aussi possible de remporter un composteur ou un récupérateur d’eau de pluie alors qu’un tirage sera effectué parmi tous ceux qui auront fait une réservation sur la page web de l’événement longueuil.quebec/journée-verte. Le nom des gagnants sera dévoilé le 24 avril prochain sur la page Facebook de la Ville. Les prix seront remis lors de la Journée verte.

La Ville de Longueuil désire également sonder sa population en vue de l’élaboration de sa première Politique d’agriculture urbaine. Ce sondage, qui sera disponible sur la page web de l’événement dès le 27 avril prochain, vise à identifier les pratiques déjà présentes sur le territoire et à obtenir l’opinion des citoyens sur différents sujets, afin d’orienter l’élaboration de cette politique.

Des conférences par des spécialistes en horticulture et en environnement

Le vendredi 27 avril en soirée et le samedi 28 avril, quatre conférences gratuites seront présentées au Marché public de Longueuil « Le compostage domestique » par Micheline Lévesque, experte-conseil en horticulture, « Les écocentres », « Les espèces exotiques envahissantes » et « La gestion des eaux » par la Ville de Longueuil. Aucune inscription n’est requise.

Nouveauté

Le Centre d’épuration des eaux de la Rive-Sud (CERS) ouvrira exclusivement ses portes au grand public le 28 avril prochain, dans le cadre de la Journée verte, et invite les citoyens à se rendre au 2999, rue de l’Île-Charron à Longueuil entre 9 h et 12 h. Il sera possible d’aller y découvrir les étapes d’assainissement des eaux usées au moyen d’une visite guidée d’une durée approximative d’une heure.

Réservation en ligne requise

Les citoyens qui souhaitent obtenir un composteur ou un récupérateur d’eau de pluie à prix réduit doivent faire une réservation sur le site Internet de la Journée verte de Longueuil jusqu’à épuisement des réserves.

Rappelons que l’hôtel de ville est situé au 4250, chemin de la Savane, tout juste à côté du Marché public de Longueuil. Pour plus de renseignements, visitez longueuil.quebec/journee-verte.

(Source : Ville de Longueuil)